Botota Fox está completamente enamorado de Jhonatan Mujica: aseguró que fue su cábala en la competencia

La comediante Botota Fox, de nombre José Miguel Navarrete, ya no da más de su enamoramiento por el modelo de alta costura Jhonatan Mujica. En la última fiesta de “Tierra Brava”, ambos se dieron un piquito y el transformista quedó en la novena nube, ya que besó a su amor platónico.

A la mañana siguiente de la fiesta, el transformista le dio un beso en la mejilla a modo de saludo de buenos días al modelo. El capataz llegó en la mañana, y le preguntó a Botota por detalles del beso que tuvo con Jhonatan, “fue exquisito, rico, rico”, describió.

“Me siento orgullosa de lo que me fijé. No me fijé en un pobre y triste hueón, sino en un cabro bonito, que saca adelante a su equipo”, agregó Fox. Su amiga Chama contó que desde ahora todo es posible entre ellos dos.

Su cábala

Posteriormente, se realizó la competencia individual donde Botota tuvo un desempeño destacable, estando en el primer lugar por gran parte de la prueba, y sólo siendo superado por el capitán Fabio Agostini.

Al ser consultado sobre su sentir después de su segundo lugar, dijo “si hubiese ganado, me hubiese encantado haber dormido en la cama al lado de Jhonatan. Yo creo que la cábala fueron esos dos besos que me dio, y espero que se repitan más. Ahora tiene que ser un beso de verdad”.