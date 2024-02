“En su relación son tres”, reviven video de Cazzu besando a otra mujer y aseguran que es el “karma” de Nodal

Las cosas entre Nodal y Cazzu están mejor que nunca, pero aún los fans de Belinda, y la pareja siguen enfrentados en redes.

Y es que desde que Belinda lanzó el tema Cáctus, que muchos aseguran que fue para Nodal se ha especulado de indirectas entre los famosos, pero ellos nunca han dicho nada.

Ahora, los fans de Cazzu aseguran que los de Belinda la quieren perjudicar, y han revivido un video en el que la cantante argentina besa a otra mujer.

El video de Cazzu en el que besa a otra mujer que revivieron los fans de Belinda y por el que la critican

Una cuenta de Tiktok que se llama “belindísima” revivió y compartió este video del 2022 en el que Cazzu besa a Lali Espósito en un concierto en el Movistar Arena.

La persona de la cuenta escribió que Cazzu era el “karma” de Nodal. “Le llegó el karma a Nodal con Cazzu? Sabías que no son dos si no tres? Cazzu tiene otra mujer por pareja, por eso ella ni se ataca con que Nodal siga componiendo canciones por Belinda ya que llegaron a un acuerdo que Nodal no se mete con ella ni con él y así felices los 3″.

Además, aseguró que Nodal solo está “utilizando a Cazzu para tener hijos, el acuerdo es máximo 2 hijos y ella por dinero y fama se vendió, ni dos veces lo pensó para embarazarse”.

Ante esto, los fans de la argentina aseguran que existe una guerra sucia por los fans de Belinda para ensuciar la imagen de ella, luego que lanzara la indirecta a Belinda en redes.

EL CHAPE DE LALI Y CAZZU pic.twitter.com/azMzKc1Sgt — simo 💐 (@adorablespos) August 28, 2022

Y es que este beso fue solo para un show, y no representa nada en la vida de la argentina, además que ahora su relación con Nodal es mucho más seria y está concentrada tanto en su música como en su bebé Inti y en cuidar de esta familia que ha formado con Nodal.