Los celos de Luis Mateucci ocasionaron una nueva pelea con Daniela Aránguiz: “Si quieres comerte a un pendejo, cómetelo”

Una nueva pelea se desatará entre la pareja de Daniela Aránguiz y Luis Mateucci después de una actividad en “Tierra Brava”. En el encierro realizaron un podcast, donde recibieron llamadas de los participantes, y una pregunta demostró un desacuerdo que existe entre la chilena y el argentino.

Mateucci quiere tener un hijo, mientras que Aránguiz cerró la puerta de volver a convertirse en madre. Por esto, Junior Playboy bromeó que lo adoptaran a él, y ahí es cuando la “Cara de cuica” hizo una sugerencia que no le cayó nada de bien al expololo de Oriana Marzoli.

“Al Nico lo adoptaría, venga mi guaguita”, dijo Daniela en tono de broma, y Luis se la devolvió diciendo que él adoptará a Guarén. La molestia del líder del equipo verde fue en aumento, y terminó retirándose de la actividad.

“¡Déjate con tus pendejadas!”

En la habitación estaban los dos solos y comenzaron a discutir. “Si sabes que estoy en una demanda...”, le dijo Daniela a su pololo, quien le respondió “bueno, ándate con el Nico”. Aránguiz se molestó y le contestó “¡Déjate con tus pendejadas!”.

Sin embargo, Luis seguía dejando en evidencia los celos que le provoca el hijo de Fernando Solabarrieta. “Lo nombras todos los días, si quieres comerte a un pendejo, cómetelo”, lanzó el argentino. Ahí es cuando se volvieron a sacar los trapitos al sol.

“El único hueón que le andaba metiendo las manos a una mina por debajo de las sábanas aquí, eras tú. Así que no me hueves a mí porque no soy ni una mina mar*** que se va a meter con otro hueón. ¡Me tienes chata!”, arremetió Aránguiz.

El argentino señaló que a él también lo tiene harto, y Daniela dijo que le quedó claro después de ver las palabras que le dijo a Chama antes de que ella ingresara.