“Me salió cara la muestra de t****”: Naya Fácil se desahogó después de la reapertura de su causa judicial de Caldera

Cuando Naya Fácil recibió la noticia de la reapertura de su causa judicial de Caldera, se reía por el nuevo acontecimiento que cayó en su regazo. Las horas pasaron, llegó la noche y con esto, el lamento de la joven por tener que volver a lidiar con este problema que había quedado zanjado hace un año.

“No sé qué pensar”, comenzó a desahogarse Naya, quien explicó que la causa de Caldera se cerró el 31 de diciembre de 2023, y que en la misma fecha, pero un año antes, la habían sentenciado y le dictaminaron que no podía meterse en problemas por un año.

“Hueón, tuve tres problemas con las justicia en un mes. El problema de Viña (su detención), la huea de la encerrona, y la causa de Caldera; y febrero todavía no termina”, señaló.

“¿Qué necesidad? Si yo en meses que no hablaba de Caldera, no me acordaba de nada. Esa causa me la abrieron a propósito, voy a tener que apelar y mostrar todos los papeles (...) Es desgastante, como si me sobrara tiempo. Yo ya respondí por eso”, se quejó Naya, quien aseguró que los alcaldes no la quieren.

“No me arrepiento de ni una huea”

Naya Fácil reflexionó que tiene una buena vida, a pesar de todos los acontecimientos que ha vivido durante este mes. Sin embargo, recordó un gran problema que le puede traer esta causa legal, “en caso de que me dejen con arraigo nacional porque puede pasar… Cagué con todos mis proyectos, porque uno de mis proyectos es internacional”, contó.

“Me salió cara la muestra de t***. Se comenta que mi ángel de la guardia renunció, pidió el finiquito. Ya no quiere saber más de mí, ‘anda, cuídate vo’ sola, te dije que no hiciera eso’. Que era loca chiquillos. No me arrepiento de ni una huea, lo pasé bien y nunca lastimé a nadie”, bromeó Naya Fácil.

En otra historia, la joven escribió: “Pensé que este año sería más tranquilo. Llevo dos meses y ya quiero que sea 2025″.

Historia de Naya Fácil Fuente: Instagram

