Nuevo escándalo de Angie Jibaja en Perú: fue detenida y luego captada consumiendo sustancias en la calle

Un nuevo escándalo protagonizó la modelo peruana Angie Jibaja, quien había estado en tratamiento por su adicción a las drogas. Aseguran que fue detenida en un hotel de Surquillo, en su país, donde había pasado la noche con un hombre.

De acuerdo a Magaly Medina, del programa ‘Magaly TV La Firme’, la policía llegó al lugar luego de recibir una llamada anónima acusando al hombre de agredir a la modelo.

De hecho en el programa se mostraron imágenes donde se ve a Jibaja siendo detenida.

Pero horas después, tras ser liberados, se vio nuevamente a la exchica reality con el hombre en las calles de Surquillo, junto a un grupo de personas, aparentemente consumiendo drogas en público.

“Desde la mañana no sabemos si pasó la noche ahí en las calles, si pasó la noche en algún lado. Solo que a nosotros nos avisaron que estaba ahí a esta hora en la mañana. Cuando ella se ve grabada, se va con este pata que la abraza. ¡Dios mío! Mujer que aparecía tan segura de sí misma junto a su madre desde Chile, diciendo que ella estaba bien, que estaba sana, y ella siempre se la agarra conmigo y dice que yo soy la culpable de todos sus males. No es que nosotros le encontramos así en la calle de esta manera decadente. Esto ya es decadente, Angie no se quiere curar. No me diga que estaba ahí jugando Monopolio con esos muchachitos”, dijo Medina.