“Se ha portado un 7″: Gissella Gallardo destacó el rol de Mauricio Pinilla durante las grabaciones de “Top Chef VIP”

La periodista Gissella Gallardo pegó un gran salto en la televisión al atreverse a formar parte del programa de competencia culinaria, “Top Chef VIP”.

Las jornadas de grabación son extensas, y ha tenido que dedicarle gran parte de su día a este nuevo trabajo, por lo que su exesposo y padre de sus hijos, Mauricio Pinilla, la ha ayudado con los retoños.

En conversación con LUN, Gallardo habló sobre cómo ha manejado esta nueva realidad junto a su familia. “Los niños han estado con Mauricio este tiempo. Él se queda con los niños todos los días mientras yo estoy grabando, así trabajo tranquila”, contó.

“Mauricio se ha portado un siete, cuando le comenté que entraba me dijo que no me hiciera problema. Nos apoyamos. Al final lo hacemos todo por nuestros hijos y los niños lo adoran y lo pasan bien”, continuó Gissella.

Sobre la relación con Pinilla, la periodista señala que todo está bien entre ellos. “Mauricio le tengo un gran cariño y ambos estamos poniendo de nuestra parte para ser los mejores padres para nuestros niños, entonces remamos hacia el mismo lado: a que los niños estén bien”, aseguró.