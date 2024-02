Selena Gómez vuelve a la música: así suena su nueva canción Love On

Selena Gómez sorprendió a sus fans con el lanzamiento de Love On, lo que marca su regreso a la música de forma oficial, así que aquí te compartimos todos los detalles sobre esta canción, y sobre la carrera de la artista.

Escucha la nueva canción de Selena Gómez

El video musical de Love On fue filmado en París y se trata de una obra visual con una variada presencia de bailarines y escenarios. Se basa en la temática de besos y amor, encontrando inspiración en el mundo del arte. Los seguidores de Selena han expresado su respaldo y alegría ante su reciente producción musical.

En tan sólo unas horas ha alcanzado medio millón de reproducciones en YouTube.

Aquí puedes escuchar el tema y ver el video oficial:

La carrera musical de Selena Gómez

Desde sus inicios como estrella de Disney hasta convertirse en una de las artistas pop más influyentes de la actualidad, Selena ha cautivado al público con su talento multifacético.

Selena comenzó su carrera en el entretenimiento a una edad temprana, ganando reconocimiento por su papel protagónico en la exitosa serie de Disney Channel, Los Hechiceros de Waverly Place. No obstante, no tardó en revelar su verdadero potencial musical, formando la banda Selena Gomez & the Scene en 2009.

El álbum debut de la banda, Kiss & Tell, marcó el inicio de una destacada carrera musical para la artista. Su éxito continuó con álbumes como A Year Without Rain y When the Sun Goes Down, consolidando su posición en la escena pop.

Después de una pausa con la banda, Gómez se lanzó como solista con álbumes como Stars Dance y Revival. El sencillo Good for You y Hands to Myself fueron éxitos que resaltaron su evolución musical y estilo único.

Selena Gómez ha demostrado ser una fuerza imparable en la música pop, combinando su talento innato con una autenticidad que resuena en sus seguidores.