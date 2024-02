Shirley reacciona a información que llevó Daniela Aránguiz sobre Arturo Longton: “Me estoy metiendo en un terreno bien peligroso”

Daniela Aránguiz llegó de vuelta a la casa de Tierra Brava con regalos para todos, pero también información que obtuvo fuera de la casa hacienda. Y así se la entregó en bandeja a Shirley Arica, comentándole sobre qué es lo que pasa afuera con la vida de Arturo Longton.

En la cocina se sentaron junto a Daniela Aránguiz y Jhonatan Mujica a hablar del tema. Dany le explicó que “cuando estaba afuera vi toda la prensa”, ahí hablaban de cómo Longton había cortado relaciones con su ex por la confusión que sintió por la Chica Realidad.

“Me metió también en la trifulca” fue la primera conclusión a la que llegó Shirley, quien puso cara de preocupación y decepción. “No, pero no... es la verdad. Él no estuvo contigo hasta que terminó”, la tranquilizó Aránguiz, quien también dijo: “Lo encuentro súper sensato de su parte”.

Eso sí, la exchica Mekano soltó una bomba que dejó de boca abierta a la peruana: “Pero parece que ella salió hablando y todo en la prensa. O si no habló ella directamente en la prensa, ella habló internamente”, comentaba mientras Shirley se agarraba el pelo.

“Mis amigos de farándula...”

“Mis amigos que trabajan en los programas de farándula me dijeron que habían conversado con ella y todo”, concluyó Aránguiz, quien al ver que Shirley no levantaba cabeza tuvo que añadir algo.

“Si llevas 20 años y no vives con tu mina, algo pasa ahí. Eso no es normal. Con todo el cariño y respeto que le tengo, pero hueo**... eso no es una relación de verdad”, aseveró Dany. Así consiguió sacar a Shirley de su estado casi catatónico en el que se encontraba.

“Obvio, eso es lo normal. O sea, es matrimonio... que vivas con tu esposo”, opinó La Patrona jocosamente. Aunque Daniela siguió tirando de ese hilo: “Yo pienso que él nunca estuvo muy seguro. No quiso nunca tener hijos...”.

Ahí se desató una serie de opiniones de cada uno de los presentes, quienes hablaban sobre las idas y venidas que tuvo esa relación. También se habló de la inseguridad de Arturo, o de lo raro que era pasar 20 años en una relación de ese tipo.

Shirley Arica entonces reflexionó “yo me estoy metiendo en un terreno bien peligroso”, pero fue contestada al unísono por Jhonatan y Daniela con un largo “¡No!”. Aránguiz luego lo complementó con un “disfruta lo que estás viviendo” y un seguro “no hiciste nada malo”.