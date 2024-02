Actor de ‘The Last Airbender’ confesó que asistió al casting pensando que era para la película de “Avatar”

(COURTESY OF NETFLIX)

Ken Leung, conocido por su papel en “The Last Airbender”, reveló una divertida anécdota sobre su audición para la adaptación en acción real de “Avatar: The Last Airbender”.

Durante el proceso de audición, Leung pensó erróneamente que estaba audicionando para la película de “Avatar” dirigida por James Cameron.

Ken Leung pensaba que audicionaba para una película de AVATAR y que sería “uno de los azules” por su desconocimiento a lo que era AVATAR THE LAST AIRBENDER pic.twitter.com/7n5nBR8sOD — Marvel Latin News (@MarvelLatin) February 23, 2024

Audiciones secretas

Netflix mantuvo en secreto las audiciones para la adaptación, incluso llegando a crear escenas falsas en un banco para evitar filtraciones. Estas medidas de seguridad causaron confusión entre los actores que audicionaron, incluyendo a Ken Leung.

Debido a su falta de familiaridad con la serie animada original de Nickelodeon, Ken Leung interpretó erróneamente que estaba audicionando para la película de “Avatar” de James Cameron. Este malentendido provocó una situación cómica para el actor durante el proceso de audición.

Según Variety, Ken Leung compartió su experiencia de manera humorística, explicando cómo fue que se dio cuenta de que estaba audicionando para la serie de Netflix en lugar de la película de James Cameron.

En otras palabras, este casting oculto confundió a muchos, incluso a los que hoy en día ya tienen el papel. Esto ha despertado también la curiosidad de los fanáticos en redes sociales, quienes se preguntan si alguien que no conoce la serie animada, es ‘’digno’' de interpretar este filme.

Con el estreno de la serie en Netflix, los fanáticos están emocionados de ver el resultado final de las audiciones secretas. La adaptación, y el casting han generado una receptividad mixta.

Sin embargo, el éxito de “Avatar: The Last Airbender”, dependerá de la recepción de los seguidores, quienes estaban acostumbrados a un guion muy bien escrito de la serie animada.