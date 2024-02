Claudia Conserva se despide en vivo de su programa en TV+: “Tengo mucho que entregar”

Este viernes por la tarde TV+ transmitió el último programa de “Claudia Conversa”, luego de ocho meses ininterrumpidos al aire, y su emblemática conductora, Claudia Conserva, se despidió con emotivas palabras.

“Gracias, un millón de gracias a ustedes (panelistas), y al público”, manifestó la animadora, junto a su equipo, tal como se aprecia en el video de YouTube.

“De verdad, no pude haber tenido un mejor programa, por el momento que estaba viviendo. No me pude haber sentido más libre”, sinceró Claudia, que retomó este proyecto televisivo luego de superar la difícil enfermedad de cáncer de mama, en un largo y difícil proceso.

“Disfrutemos cada etapa de la vida”

Si bien el espacio finalizó, la figura televisiva anunció el inicio de un nuevo programa en TV+.

“Siento que a mis 50 años, tengo mucho que entregar y de ahí viene este nuevo proyecto que se estrenará el 4 de marzo”, señaló con respecto a la continuidad de su trabajo.

En este sentido, entregó pistas de la temática de la nueva apuesta. “Seguiremos junto a ustedes, para que sepamos cómo vivir mejor, que indaguemos del bienestar y disfrutemos cada etapa de la vida”, adelantó Conserva.

“Tenemos un proyecto lindo, exquisito”, sinceró la conductora emocionada.

Duarante la próxima semana, en el horario de este programa que acaba de finalizar, TV+ emitirá resúmenes con los mejores momentos de “Claudia Conversa”.