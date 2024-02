Eskarcita le cerró la puerta a un romance con Hans Valdés: “Mi mamá me retaría si hago eso”

La chica reality y postulante a embajadora del Festival de Viña del Mar, Scarlette Gálvez, más conocida como “Eskarcita”, participó del primer capítulo del especial viñamarino, “Díaz en Viña”, del canal de Youtube de Pamela Díaz.

Una vez llegado al término del programa, la Fiera comenzó a preguntarle su opinión rápida sobre diversos temas y uno de ellos fue Hans Valdés, su excompañero de reality con quien se está postulando a embajador, y quien fue su amor platónico dentro de “Gran Hermano”, hasta lloró por él.

Eskarcita señaló que un cactus le recordaba a Hans, porque es una planta que puede llegar a pinchar. Díaz le dijo que cree que terminarán saliendo privadamente, pero la joven no estaba de acuerdo con eso, “no me lo permito. Prohibido, los chiquillos me retan. Mi mamá me retaría si hago eso”, aseguró.

Pamela le preguntó por qué su mamá reaccionaría así, y Eskarcita señaló que “una vez que te ven llorando por alguien, después no lo quieren para ti”. Díaz aseguró que es distinta la interacción dentro de los realities, y que el tiempo pasa más lento y todo se intensifica.

Anteriormente, Scarlette señaló que existe una “onda” ahora con Hans, pero nada más. Esto especialmente en consideración a cómo la trató durante el reality. Sin embargo, Eskarcita contó que ya se han dado piquitos, “siempre vuelven”, bromeó la joven.