Gala Caldirola habla sobre su enemistad con Oriana Marzolli: “Ella está obsesionada conmigo”

La modelo Gala Caldirola habló sobre la enemistad que mantiene con Oriana Marzoli, en el último episodio de “La Cabaña” de Mega. Desde su participación en el reality “¿Volverías con tu ex?”, la tensión entre ambas ha persistido, y Marzoli ha expresado públicamente su distancia hacia Caldirola.

En el programa, Caldirola compartió su experiencia en el reality. “Yo venía por tres meses a ese reality y volví a mi país nueve años después con una niña de cinco”, recordó la española.

“Fue una experiencia intensa. Nunca había hecho un formato así, nunca lo he vuelto a hacer, suficiente. ¿Lo volvería a hacer en otro momento? no lo sé. Fue intensa pero al final me llevé muy buenos amigos, me quedo con eso”, sostuvo la ex de Mauricio Isla.

Al ser consultada por la conductora, Karen Doggenweiler, sobre una posible reconciliación con Marzoli, Caldirola respondió de manera contundente: “Pues es que ella está obsesionada conmigo”.

“Me detesta. Todos estos años sin nombrarla ni pensar en ella, he ido viendo cosas donde habla de mí, de mi matrimonio, de mi hija. Loco, ya vete a terapia porque eso ya es obsesión eso, algo no te está funcionando. Supéralo”, comentó Caldirola.

Incluso la influencer sostuvo que “Yo no tengo ningún problema, si ella quisiera nos podríamos llevar bien”.