Gala Caldirola recordó críticas por relación con Pinilla: “La sociedad es muy machista”

Visiblemente afectada, Gala Caldirola se quebró al rememorar los cuestionamientos y duros epítetos que recibió en la época reciente en que salió a la luz pública la relación que mantuvo con el exfutbolista Mauricio Pinilla.

“El año pasado, cuando me vi involucrada en un caos, dije: ‘Yo no soy una mala persona, ¿por qué me está pasando esto?”, evaluó la influencer durante la reciente edición de “La Cabaña”, por las pantallas de Mega.

En este sentido, Gala lamentó haber sido tan expuesta y objeto de mentiras. “Fui juzgada por querer a alguien”, comentó, con la voz quebrada, según recoge Página 7.

“Me trataban casi de maraca”

Del mismo modo, la modelo española abordó cómo la atacaban y estuvo acusada de diversos actos negativos al iniciar el romance con Pinilla.

Cabe recordar que en redes sociales la hispana fue sindicada como la responsable de provocar la ruptura del exfutbolista con Gissella Gallardo.

“Yo soy madre y jamás me metería en un conflicto familiar”, aseguró.

“Nunca me metería en un matrimonio, sobre todo cuando hay niños de por medio”, agregó, notoriamente dolida.

“Me trataban casi de maraca. Eso me parece muy injusto porque la sociedad es muy machista. Una mujer no puede rehacer su vida después de separarse, pero al hombre no le dicen nada”, lamentó Gala.