“Yo te dije la santa verdad”: Ignacia Michelson respondió con todo a la acusación de Laura Prieto

La animadora uruguaya Laura Prieto reveló un encontrón que tuvo con la chica reality, Ignacia Michelson, durante su paso por “La Cabaña”. Esto sucedió cuando ambas estaban participando del reality de Mega “Resistiré”.

“Ella y Manelyk González, a quien también aprecio mucho, de un día para otro empezaron a decir que era fome, me trataban de pu***, y lo más feo es que ninguno de mis compañeros me defendía, todos se quedaban callados”, reveló.

“Pasó que me pilló volando bajo, obviamente, la convivencia, sin comer, tuvimos una noche de carrete. Tuve un encontrón muy fuerte, donde nos dijimos cosas muy fuertes, casi nos agarramos a combos con Michelson”, continuó Laura Prieto

“Ella también me dijo cosas muy fuertes y se metió con mi hija, y a mí si se meten con mi hija yo me transformo en un monstruo, porque son personas que no tienen ni idea de las cosas que he pasado”, cerró.

La respuesta de Michelson

La involucrada no se demoró en entregar su respuesta, e Ignacia Michelson habló sobre este episodio que narró Laura Prieto. “Respecto a esto, voy a decir la verdad, fuiste fome, llorabas por todo. Te creías diva, tratabas mal a la gente de la producción”, escribió.

“Respecto a la familia, la que habló primero fuiste tú y yo te dije la santa verdad. Casi nos agarramos, sí me querías tirar una piedra. Cuenta las cosas cómo son”, cerró Ignacio Michelson.