Angie Jibaja sigue en polémica pero le piden regresar a los reality: “Eres fuerte”

Los tiempos más difíciles no han sido superados por Angie Jibaja, quien aún alejada de sus hijos por orden judicial, protagonizó un escándalo por el que fue retenida en la región de Surquillos. Las imágenes fueron compartidas por Magaly Medina quien dirigió unas palabras a la exmodelo.

“...ella siempre se la agarra conmigo y dice que yo soy la culpable de todos sus males. No es que nosotros le encontramos así en la calle de esta manera decadente. Esto ya es decadente, Angie no se quiere curar. No me diga que estaba ahí jugando Monopolio con esos muchachitos”, dijo La Urraca mostrando a la famosa junto a un grupo de personas al parecer en situación de calle.

TE PUEDE INTERESAR “Que pena da, está enferma”: Angie Jibaja y su nuevo escándalo genera repudio en redes

En las redes sociales la apalearon con los peores pronósticos tomando en cuenta sus recaídas por las adicciones. Pero otro le expresaron apoyo y hasta le pidieron regresar a los proyectos de televisión, incluso los reality shows.

“Angisita estás linda, sanate bien para que veas a tus hijos, cuando estás sana el mismo juez va determinar que la tenencia sea compartida”, “¿Se imaginan que entre a Tierra Brava?”, “Angie deberías participar en el nuevo reality de Chile”, se leyó entre los mensajes.

También se comparecieron de la situación de la exmodelo, quien hasta hace poco aseguraba estar sana y haber superado su problema con las drogas. “Las drogas es una enfermedad que no se sale fácilmente ojalá algún día alguien le ayude y pueda salir porque solo uno no sale de ese vicio y lo que a ella le falta es amor”.

En el ojo del huracán

Angie Jibaja dio de qué hablar por intentar ingresar a la casa de Romina Gachoy y Jean Paul Santa María para acercarse a sus hijos sin el permiso judicial, pero recientemente sumó otro escándalo tras ser desalojada y detenida por la policía de Surquillo por negarse a abandonar la habitación que rento junto a un hombre.

Ella y su acompañante reaccionaron con violencia al ver las cámaras de TV. Tras ser liberados, se vio junto a personas en aparente situación de calle, encendedor y otros paquetes en sus manos, pero se alejó entre los callejones al ver que la estaban grabando.