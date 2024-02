El motivo por el que Daniela Aránguiz ‘plantó’ a Pamela Díaz en su nuevo programa de Youtube: “Me carga la gente que….”

El sábado 24 de febrero, Pamela Díaz inauguró una nueva sección en su canal de Youtube titulada “Díaz en Viña”. La ‘fiera’ tuvo como invitada a una de las finalistas de Gran Hermano, Eskarcita, y también contaba con la aparición de Daniela Aránguiz, sin embargo esta nunca llegó y dejó plantada a la animadora.

Durante el programa, Pamela Díaz hizo varias bromas a Aránguiz e incluso le envió un mensaje de audio por WhatsApp, pero no obtuvo respuesta alguna. En medio de las risas, Díaz decidió seguir adelante con la participación de Scarlette Gálvez, y bromear con la situación.

Pamela Díaz, con humor, comentó en el programa: “Les queremos decir que Daniela Aránguiz viene en camino, venía en un taco, no sé qué cosa. Te estamos esperando con la Eskarcita, así que no hay ningún problema”. Sin embargo, a medida que avanzaba el capítulo, Aránguiz no apareció y tampoco proporcionó ninguna justificación, generando molestia en Díaz.

Más tarde la animadora expresó: “Me carga la gente que tú invitas y no te contesta, como que se hace la hue… Daniela no se hace la lesa nunca”. Además, intentó, en tono de broma, comunicarse con Aránguiz a través de un mensaje de audio en WhatsApp, pero tampoco obtuvo respuesta.

En una hora y 14 minutos de transmisión, el público seguía esperando a Daniela Aránguiz, quien nunca hizo acto de presencia. “Daniela, ya no es bueno que vengas, te esperamos todo el rato”, le señaló la fiera en un nuevo audio de WhatsApp que tampoco fue respondido.

Tras el programa, Pamela Díaz compartió con La Cuarta que Aránguiz había tenido problemas para llegar, ya que viajó hasta Viña del Mar acompañada de sus hijos y se vio afectada por el incendio ocurrido en el Túnel Lo Prado, además de enfrentar complicaciones logísticas.