¿Nada fue cierto? Fans de Belinda ‘exponen’ polémico contrato entre Nodal y Cazzu: esto contendría

Desde el lanzamiento de ‘Cactus’ el tema de Belinda que tomó forma de ‘tiradera’ para Christian Nodal y Cazzu, las críticas hacia la actual pareja no han parado, y es que, poco a poco se han ido reviviendo videos que evidenciarían malos tratos por parte del cantante de regional mexicano hacia la estrella pop.

El tema de alguna forma acabó con la tranquilidad que Nodal y la ‘Jefa del Trap’ presumían en redes sociales luego de que, en abril de 2023, compartieran que se convertirían en padres por primera vez, dándole la bienvenida a ‘Inti’ en septiembre y mostrando su rostro oficialmente en el Día de San Valentín.

Cazzu y Nodal con su hija Inti (Foto: Instagram @nodal)

La relación de los cantantes iba viento en popa hasta que a finales de enero, Belinda mostró la otra cara de la moneda sobre la relación que vivió con Christian Nodal, ofreciendo su versión de la historia a través de una lírica que mencionaba de forma tajante:

“No todo fue lo que me mostrabas, si supieran cómo tú me tratabas. Una piedra que no fue real, en un compromiso para aparentar”.

Fans de Belinda exhiben supuesto contrato entre Christian Nodal y Cazzu

Desde el lanzamiento de ‘Cactus’ los fans comenzaron a hacer teorías sobre la historia que narró Belinda en sus versos, especulando que incluso pudo haber vivido un aborto, además de revivir videos en los que se puede ver aparentes desplantes de Nodal hacia ella.

Pero esto no es todo, pues hace poco, comenzó a circular una teoría en redes sociales que apunta a que Nodal y Cazzu estarían juntos por contrato y no por amor, como han hecho creer a sus seguidores, y que incluso, la pareja favorita del espectáculo, tendría no solo una relación abierta, también que en dicho ‘documento’ se estipularía que la argentina de 30 años estaría con el sonorense para concebir dos hijos.

Los fans sospechan por esta razón

Esto para los fans hizo sentido luego de que Christian Nodal confesara que deseaba ser padre joven: “Estoy disfrutando cada etapa y primero Dios... yo a los 24 ya tengo que ser papá. Yo quisiera tener unos cinco hijos”, reveló durante una conferencia de prensa.

Además, se dice que, en su búsqueda por cumplir su anhelado sueño, Nodal habría buscado a una mujer que aceptara tener un hijo, aunque sea por dinero, algo que supuestamente habría encontrado en Julieta Emilia Cazzuchell, aunque todo esto parece que solo se trata de una forma de desprestigiar a la cantante argentina, pues ambos han demostrado su amor en distintas ocasiones.

Cazzu y Christian Nodal Instagram: @cazzuglobal (Instagram: @cazzuglobal)

Eso sí, hace poco se dio a conocer que Cazzu, como Belinda, sufría de malos tratos por parte del cantante de ‘Botella tras Botella’ teniendo una actitud controladora y machista hacia ella. Por otro lado, hay quienes aseguran que la argentina no tiene ningún tipo de interés amoroso hacia Nodal y que incluso ella tiene una pareja mujer.