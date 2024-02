Gala Caldirola sube foto entre lágrimas y preocupa a sus seguidores: “Ni siquiera sé por lo que realmente lloro”

Gala Caldirola se mostró feliz junto a su familia en la celebración del cumpleaños número 6 de su hija Luz. En el registro subió un video en donde se ve que Mauricio Isla estaba presente y muchos amigos de la pequeña, pero luego una storie llamó la atención.

La española subió una fotografía en donde aparece llorando y con el siguiente mensaje: “no puedo dejar de llorar y ni siquiera sé por lo que realmente lloro”.

“Siento demasiadas emociones en este momento, supongo que eso solo me hace muy de carne y hueso”, terminó.

Gala Caldirola Instagram

El cumpleaños de su hija

En todo caso, el post con el cumpleaños de su pequeña, recibió muchos comentarios positivos, por la relación que mantiene con su exmarido y padre de la niña.

“Amo ver a dos padres separados pero unidos en la crianza de sus hijos, pudiendo compartir momentos”; “Me encanta el respeto como padres que tienen con su hija, feliz cumpleaños a la pequeña Luz, linda! Que siga creciendo con la linda familia q tiene”; “Se pueden reunir si los padres están solteros y no ha habido una ruptura dolorosa. Lo difícil es cuando uno de los dos tiene pareja, sería incómodo. De todas formas no me extrañaría que volviesen”, son algunos de los mensajes.