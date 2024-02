‘¿Ganar o servir?’: Canal 13 presenta su nuevo reality junto a Naya Fácil y a Botota

‘¿Ganar o servir?’, así se llamará el próximo reality de Canal 13, que tiene fecha de inicio abril de este año. ¿Y esto cómo la sabemos? Bueno, porque ya comenzaron a salir las promociones que hace unos días grabaron los primeros participantes confirmados: Naya Fácil y la Botota.

En el spot se puede ver a la influencer mirándose al espejo, mientras la Botota intenta arreglarse el corsé. Claro, Fácil es la famosa llena de privilegios y el comediante, es su sirviente. “Eso no te va a entrar ni con vaselina pues niña”, le dice a la instagramer, que recuerda de inmediato la liposucción que se hizo y que debe entrar perfecto en la indumentaria típica de los 1700.

En escena aparecen los animadores, Karla Constant y Sergio Lagos, quienes también caracterizados, explican que para no perder los privilegios y convertirse en sirvientes, deben luchar y ganar las pruebas.

Hasta ahora estos famosos han vivido lleno de comodidades y privilegios 💅🏻💖 PERO en nuestro próximo reality les llega el momento de la verdad😱#Ganaroservir 🔥 De vuelta al pasado 🕰️ NUEVO REALITY EN ABRIL 🔥 por las pantallas de Canal13 📲💻📺 pic.twitter.com/aQADrTgxFk — T13 (@T13) February 26, 2024

Naya Fácil feliz

“Tenía ganas de llegar a un proyecto en televisión y esto me motivó mucho. Más allá del mundo digital, en donde tengo a mis ‘Facilines’, quería una experiencia nueva… ¡y aquí estoy! Lista y dispuesta para esta aventura y para que las personas me conozcan cómo soy, porque hay mucho prejuicio sobre Naya Fácil y quiero que puedan ver la evolución que he tenido en el tiempo. Creo que se van a encontrar con una Naya igual de divertida que antes, pero más madura y que ve la vida de una forma positiva”, dijo la influencer.

Botota se repite el plato

Botota aseguró que “estoy contenta de que se me abran nuevas puertas y espero hacerlo bien. En ‘Tierra Brava’ me encontré conmigo mismo y me sirvió de terapia. Ahora, en cambio, ya no tengo que encontrarme, y sólo quiero pasarla bien siendo Botota, haciendo cosas distintas todos los días. Además, cuando me dijeron que sería de época, me entusiasmé aún más, es entretenido vivir como vivían antiguamente. Eso le da un plus al programa… a mí me gusta lo rococó, lo antiguo, las casas con historia. Y los realities de época le gustan a la gente, les van muy bien”.