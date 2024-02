La competencia sigue: Nuevo eliminado de “Top Chef” dejó llorando a Belén Mora

Este domingo se llevó a cabo una nueva jornada de eliminación en “Top Chef Vip”, por lo que uno de los participantes tuvo que abandonar para siempre el programa culinario de CHV.

Antes del temido momento hubo una prueba de salvación, en donde debían preparar un brazo de reina. Allí destacaron Berta Lasala, Máximo Menem y Pincoya, quienes finalmente no pasaron a la siguiente competencia.

Por ende, Alonso Quintero, Belén Mora, Carlyn Romero, Paulina Nin, Zapallito italiano y Maxi Ferres, tuvieron que enfrentarse para asegurar una semana más en el espacio.

En esta ocasión, los aspirantes debieron cocinar con tubérculos y vegetales que crecen bajo la tierra, lo que incluyó que debieran desenterrarlos. Sin embargo, no todos los lograron realizar la preparación, y esta ocasión fueron Alonso y Maxi.

¿Quién abandonó la cocina de CHV?

Aunque solamente uno tuvo que decirle adiós a su sueño de ser del “Top Chef”, hablamos de Ferres, quien se quebró al conocer la noticia.

El argentino, entre lágrimas, destacó que extrañará a todo el equipo humano: “La pasé increíble. Aprendí, me divertí, me emocioné, me enojé conmigo (...) Me encantó, lo disfruté un montón. Para mí, llegué muy lejos, desearles lo mejor a mis compañeros”

Belén Mora fue una de las personas que más sintió esta situación, quien no se aguantó el llanto ante la decisión del jurado: “Lo voy a echar de menos, alegra, es un ser humano puro”.

Finalmente, todos le dieron un gran abrazo y él abandonó la cocina del programa de CHV.

Cambio en el juego

Antes de terminar el programa, Cristián Riquelme, les comunicó a los 10 participantes que quedan en el espacio, que desde ahora habrá un ligero cambio en el juego.

“Tengo una noticia muy importante que contarles, que no los va a dejar indiferentes”, comentó el animador, para luego anunciar que “habrá dos eliminados por semana”.