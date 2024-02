“La Sociedad de la Nieve”: La desgarradora reacción de Carlos Páez uno de los sobrevivientes del trágico accidente aéreo de 1972

El pasado 15 de diciembre se estrenó en las salas de cines “La Sociedad de la Nieve”, una película que relata el accidente aéreo ocurrido en 1972 en la cordillera de Los Andes donde sobrevivieron 16 de los 45 pasajeros que iban a bordo vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya.

La trama, narra uno de los accidentes aéreos de supervivencia y tragedia que jamás alguien se haya imaginado. Recientemente, su director, el cineasta catalán J.A. Bayona ha compartido algunas escenas inéditas de aquel fatídico accidente ocurrido el 13 de octubre de 1972.

Bayona de 55 años, logró adaptar el libro que lleva el mismo nombre “La sociedad de la Nieve”, escrito por Pablo Vierci, y plasmó en varias escenas la historia real los sobrevivientes, quienes estuvieron expuestos a las más extremas condiciones en una de las cadenas de montañas de América del Sur, enfrentándose a bajas temperaturas y escasez de alimentos.

J.A. Bayona quiso ser muy preciso al momento de realizar el casting antes de empezar el rodaje, pues quería que los personajes no fueran famosos para que la adaptación se diera casi real a los sobrevivientes y a los que perdieron la vida.

Carlos Páez: “Sos un hijo de pu….”

El jugador de rugby uruguayo, Carlos Páez, quien es uno de los sobrevivientes de esta historia, estuvo en entrevista con el conductor Yordi Rosado a quien le contó un poco consternado cual fue su primera reacción al ver un corto adelanto de “La Sociedad de la Nieve”.

“Me dice: ‘¿Y?’. Le dije: ‘J (Juan Antonio Bayona) sos un hijo de pu…', porque me mostró la realidad, era tan real todo. Te juro que hasta el olor sentía, el frío, es una película que te transmite todo lo que vivimos”, dijo.

Carlos Páez quien actualmente tiene 70 años de edad y se ha dedicado en su natal Uruguay al mundo empresarial, publicitario y es conferencista dijo que desde siempre confió en el profesionalismo de Juan Antonio Bayona, en cuanto a su narrativa y creatividad, por ello ni se tomó la molestia de ver el guion de la cinta.

Un momento del rodaje de la película "La sociedad de la nieve", de J.A. Bayona. EFE/Netflix (EFE)

Al mismo tiempo, afirmó que sus compañeros tampoco se involucraron en el proceso de la película, para evitar alguna afectación en los resultados del film.

“No le miramos el guion, no tocamos ninguna escena y no condicionamos nada”, solamente una vez viniendo a México, me dice Carlitos, te voy a mostrar un minuto de la película. Me llevaba para una sala que había en el hotel y me muestra un minuto de la película”, recordó Páez.

Tanto ha sido el impacto que ha generado esta película que logró alzarse como mejor Película de habla no inglesa en los Golden Globes y está nominada a los premios Oscar a mejor película Internacional.