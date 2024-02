“Me dio la bendición”: El tierno gesto de Alejandro Sanz con la periodista Natalia López por sus seis meses de embarazo

Alejandro Sanz fue el encargado de iniciar el Festival de Viña del Mar 2024 por lo que fue el primero en pasar por la zona de backstage, en donde protagonizó un tierno momento con la periodista de Canal 13, Natalia López.

La representante de la exseñal del angelito se encuentra atravesando por su primer embarazo y junto a Simón Oliveros están encargados de recoger las primeras impresiones de los artistas que se suben a la Quinta Vergara.

Este hecho fue notado por el cantante español, quien tuvo un particular gesto que quedó registrada en la transmisión del certamen: Sanz le señaló su abdomen de seis meses cariñosamente con uno de sus dedos y le hizo una pequeña caricia.

En este contexto, es donde Natalia aseguró que “ha sido lo más loco y bacán que me ha pasado en el último tiempo”.

“Fue muy divertido porque, ustedes no lo vieron, pero yo estaba con pantuflas para no andar con tacos, y él me ve y yo le dije ‘perdón, es que estoy embarazada’ y el me dice ‘¡ay que linda!’ y después en la transmisión me tocó la guatita. Me dio la bendición, así que viene con la marraqueta debajo del brazo parece mi guaguita”, dijo emocionada en el diálogo con ADN.

Tanta fue la emoción de López, que compartió el registro del momento en sus redes sociales.