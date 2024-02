“Parece mesero”: Zendaya aparece junto a Austin Butler, pero a él lo tunden y a ella la halagan por sus looks

Zendaya, Timothée Chalamet, Austin Butler, y Florence Pugh, se encuentran de gira, promocionando la película Dune 2 , que se estrenará el 29 de febrero.

Los famosos actores han derrochado clase y estilo en las promociones con sus looks, especialmente Zendaya, quien ha impactado con cada uno de ellos.

Te recomendamos: “Qué grosero”, el gesto de Tom Holland con Zendaya en premiere de Dune 2 que dicen que fue una “red flag”

Zendaya desfiló por alfombra roja junto a Austin Butler, pero él se llevó todas las críticas

Durante la gira de prensa en Nueva York, Zendaya posó al lado de su compañero, el también actor, Austin Butler, con un espectacular vestido blanco.

La famosa actriz y cantante lució un hermoso vestido blanco largo y ajustado que tenía transparencias en la zona del abdomen y el escote, presumiendo su cuerpazo.

“Zendaya es una diosa”, “omg que cuerpazo y que look el de Zen”, “lo de ella es de otro nivel de verdad”, “solo ella puede verse así con un vestido de ese tipo”, “es que ella es la mejor vestida, siempre le atina”, “lo de Zendaya sí es moda, los demás que aprendan”, fueron algunos de los halagos que recibió la actriz.

Sin embargo, Austin, quien posó a su lado y también estuvo de blanco, no le fue tan bien y se llevó las peores críticas, pues aseguran que “no la dio”.

El actor llevó un pantalón negro de vestir, con una camisa blanca, blazer en el mismo tono y corbata negra, además de zapatos en el mismo tono, por lo que lo compararon con un mesero.

“Parece mesero, que look tan feo”, “Austin ni que se ponga al lado de Zendaya brilla”, “chico ese look fue el peor de todos”, “que look tan aburrido el de él”, “por favor Austin quítate de al lado de Zendaya que la perjudicas”, “Austin no la dio, feo y básico su look”, y “ella una diosa, pero él terrible, pónganle al lado mejor a Timothée”, fueron algunas de las críticas.

Te recomendamos: Zendaya aparece muy coordinada con Timothée Chalamet, ¿desplante a Tom Holland y Austin Butler?

Cada vez falta menos para el estreno de la película que muchos esperan con ansias, pues la primera parte de Dune fue todo un éxito y de las mejores películas así que hay muchas expectativas, además con los nuevos actores integrados.