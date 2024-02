“Quedas con una pifia”: Paty Maldonado reveló la dura secuela que le dejó su accidente de tránsito

En el último capítulo de “Tal Cual”, Patricia Maldonado se sinceró las secuelas que le dejó el accidente vehícular que sufrió en junio del 2023.

La revelación se dio cuando los panelistas del programa de TV+ estaban hablando sobre los artistas que se han presentado más veces en el escenario del Festival de Viña del Mar. En este contexto, es donde salió el nombre de Coco Legrand, quien tuvo un percance de características similares durante el 2021 donde cayó de su motocicleta.

“Él dijo que, después del accidente, la vida le había cambiado un 100%, y es verdad. Se cayó de la moto y se quebró entero”, comentó Maldonado.

Por su parte, José Miguel Viñuela agregó que “yo creo que a él le afectó psicológicamente”, puesto que el comediante tuvo que iniciar un proceso de rehabilitación para volver a caminar.

“No es broma lo que voy a decir, después de un accidente como ese o como el que yo tuve, tú quedas con una pifia”, aseguró la opinóloga.

El trauma de Paty

En ese momento, Maldonado confesó que: “Yo hoy no manejo, o sea por el pueblo (Curacaví) sí lo hago, pero no se me ocurre ir por la carretera”, manifestó.

Asimismo, la cantante contó que tiene una persona que la lleva y la trae desde su casa a cualquier parte que necesite. “Pero yo me puedo quedar dormida (en el trayecto) y él le hace el quite a un perrito y yo digo: ‘¿Qué pasó?’ (con angustia) y me dice: ‘Paty, calma, que no ha pasado nada’”, sostuvo.

“Muchas veces en la noche recuerdo el accidente”, aseguró.

“Pero por el carácter que tengo, no me bajonee, tiré para arriba y trabajé a los 10 días, pero hay otra gente que no. Pero cuando voy en mi auto estoy torpe, a la defensiva”, expresó Maldonado.