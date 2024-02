Bad Bunny es criticado por PETA, tras el primer show de su nueva gira

Bad Bunny ha causado controversia en el comienzo de la gira ‘Most Wanted’, debido a la manera en que el cantante hizo su entrada en la primera noche del tour en Salt Lake City, Utah. Siguiendo la temática del Viejo Oeste, el artista sorprendió a la audiencia al presentarse en el escenario a lomos de un caballo, una acción que ha generado críticas en plataformas de redes sociales, con alegaciones de maltrato animal.

El mensaje de PETA para Bad Bunny

Luego de que los videos del evento se viralizaron, Lisa Lange, Vicepresidenta Senior de PETA Estados Unidos, expresó su opinión al respecto, destacando que los caballos no son animales que deban encontrarse en un entorno tan tumultuoso y ruidoso como el que puede caracterizar a un concierto.

“Los caballos son muy asustadizos, y no son accesorios para ser montados en un escenario entre luces intermitentes, música atronadora y multitudes ruidosas. Como se asustan con facilidad, esto podría haber acabado en tragedia, todo por un truco absurdo e irreflexivo”, declaró Lange en una entrevista concedida a Newsweek.

Por su parte, PETA hizo una publicación al respecto, compartiendo el video.

“Definitivamente no ‘estamos bien’ con este acto irresponsable. Bad Bunny ¿te parece buena idea exponer a un caballo a los ruidos, luces, niebla y los gritos de miles de personas? El caballo se ve estresado y claramente NO QUIERE ESTAR AHÍ. Por favor, no incluyas animales en tus conciertos. Ellos solo quieren vivir en paz, y no ser usados para tu espectáculo”, indicó la organización en el mensaje.

Reacciones de los fans

Cabe señalar que X, red social antes conocida como Twitter, surgieron diversas reacciones encontradas, pues algunos fans apoyaron al reguetonero con su nuevo show, mientras que otros lo criticaron.

