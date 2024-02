Descubre MAX: Todo lo que debes saber de la nueva experiencia del streaming

Max, la plataforma de streaming de Warner Bros. Discovery, presentó más detalles sobre su llegada a América Latina y el Caribe: es hoy, 27 de febrero.

Max ofrece una amplia gama de opciones para todos a través de una experiencia de producto mejorada y un catálogo de contenido expandido que incluye HBO Originals, Max Originals, películas de Warner Bros., el Universo de DC, Harry Potter, animaciones de [adult swim], contenido infantil de Cartoon Network y Discovery Kids, y la mejor programación de no ficción con formatos de competencia, hogar, reality shows, estilo de vida o true crime, de marcas icónicas como Discovery, Discovery Home & Health e Investigation Discovery (ID).

Oferta de contenidos

Max será el destino de entretenimiento para el público de la región, ofreciendo más de 37,000 horas de contenido en todos los géneros y formatos de la extensa familia de marcas de Warner Bros. Discovery, franquicias favoritas por los fans, aclamados títulos internacionales y producciones originales exclusivas desarrolladas en América Latina.

Recordemos que es el hogar de HBO dentro del streaming, donde vivirá y crecerá con una experiencia dedicada a su colección de contenidos de gran impacto cultural global que incluyen Juego de Tronos, Los Sopranos y True Detective, entre muchos otros.

Game of Thrones

Entre los próximos títulos más esperados se destacan la serie El Régimen, protagonizada por la ganadora del Oscar® Kate Winslet; El Simpatizante, basada en la novela ganadora del Premio Pulitzer; y más.

Dentro de lo más esperado, llegarán a Max nuevas temporadas de series favoritas del público que incluyen The Last of Us, Euphoria, y La Casa del Dragón y el año pasado también se anunció una nueva serie original de HBO, la precuela de Juego de Tronos, A knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight.

¿Fans de franquicias? Bienvenidos

·Max abrirá un universo para los fans de franquicias y personajes mundialmente reconocidos con series como los próximos Max Originals El Pingüino, expandiendo el épico universo de DC, y Welcome to Derry, serie precuela de IT, inspirada en las novelas de Stephen King.

Otros títulos nuevos recientemente anunciados para Max incluyen una serie Max Original de Harry Potter, que será una adaptación de la amada serie de libros originales de J.K. Rowling, quien será productora ejecutiva del proyecto; una serie de comedia original de Max derivada de The Big Bang Theory; y una serie que expandirá el universo de El Conjuro.

Programación Infantil

Max será el hogar de una amplia oferta de contenido infantil y familiar que abrirá un universo de diversión, exploración y aprendizaje para los niños y niñas de todas las edades, así como para compartir toda la familia.

Contará programas de las marcas infantiles Cartoon Network, Cartoonito y Discovery Kids, con títulos como Peppa Pig, Ghostforce, así como Batwheels y Mis Aventuras con Superman; además de nuevas temporadas de Bugs ty sus amigos a la obra y Tiny Toons Looneyversidad, parte de la franquicia de Looney Tunes.

Mejoras en la experiencia de usuario

La oferta de contenidos en Max se complementa con una experiencia de usuario superior con un producto mucho más robusto y fácil de descubrir, que contará con opciones de personalización para que cada usuario elija y descubra su propio recorrido dentro de la plataforma:

§ Estabilidad en la Reproducción de Video: Una nueva experiencia de reproducción de video ofrecerá una visualización fluida a los usuarios, donde estén y como prefieran verla. Ya sea disfrutando de sus títulos favoritos sin conexión a internet fuera de casa o viendo el último episodio de una serie de HBO los domingos por la noche, los usuarios pueden sumergirse fácilmente en sus mundos preferidos.

§ Personalización: Max tendrá hasta 5 perfiles únicos que pueden ser personalizados con el avatar que mejor represente la personalidad de cada miembro de la familia, con más de 350 opciones para elegir.

§ Experiencia para Niños: El entorno infantil en Max tendrá diversas categorías de acuerdo con la edad: Niños Pequeños, Niños, Preadolescentes y Adolescentes, cada uno con su propio catálogo de contenidos seleccionados por rango y calificaciones de edad, con montones de opciones entretenidas para elegir. Los padres podrán crear un PIN para bloquear el acceso a sus perfiles de adultos, así como crear y administrar un Código Parental que, una vez activado, asegurará que los niños permanezcan dentro del perfil infantil en Max.

§ Dispositivos: Una amplia variedad de dispositivos es fundamental para que los consumidores disfruten de la experiencia de Max donde prefieran. Por eso, Max estará disponible en computadoras (Chrome OS, MacOS, WindowsPC), dispositivos móviles y tablets (Amazon Fire tablet, Android phone and tablet, Iphone y Ipad), televisores (Amazon Fire, Adroid TV, Apple TV, Chormecast, LG, Roku, Samsung), consolas de juegos (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) y set-top boxes.

§ Navegación Simplificada: Para facilitar la exploración de un catálogo tan amplio y diverso, Max introducirá varios puntos de acceso para descubrir contenido de manera simple: por marcas, por categorías o por géneros, incluyendo accesos especiales para los contenidos más valorados por la audiencia latinoamericana, como las series de HBO, las novelas y el contenido infantil.

§ Mis Cosas: Cada usuario es único y tiene su propio modo de disfrutar de su recorrido en Max. El espacio “Mis Cosas” guardará todo lo que cada usuario ama de la plataforma en un solo lugar, con acceso rápido a la lista de contenidos seleccionados, el historial de “Continuar Viendo” y notificaciones.

§ Recomendaciones Personalizadas: Para quienes aún no eligieron qué ver, Max los llevará a descubrir ilimitadas posibilidades con recomendaciones de contenido personalizadas basadas en sus preferencias.

Estreno Max Chile Gentileza: MAX

¿Cómo suscribirse a MAX?

Los usuarios podrán optar por diversas alternativas de suscripción y facturación a Max. La plataforma estará disponible directo al consumidor a través de max.com, en tiendas de aplicaciones, o a través de terceros que comercializan suscripciones a Max - incluyendo proveedores de TV por cable o satelital, suscripciones digitales o proveedores de internet o telefonía móvil. Además, Max estará incluido sin cargo adicional con la suscripción al paquete premium de canales HBO con múltiples operadores de TV de Paga de la región.

Max contará con 3 planes, para que cada usuario pueda elegir la alternativa que más se ajuste a sus preferencias. Cada uno de ellos tendrá la opción de suscripción mensual o anual. Los planes variarán dependiendo el proveedor de tu suscripción. Para conocer más sobre los planes y precios de Max en América Latina, haga clic aquí.

Este 27 de febrero, HBO Max se convertirá en Max, la plataforma de streaming que brindará el mejor entretenimiento para todos, en un solo lugar.

