Humorista asesor de Luis Slimming y eventuales chistes incómodos en Viña: “Tiene buen criterio”

Los chistes incómodos o políticamente incorrectos pueden ser una polémica de mala publicidad para el canal que emite la rutina del humorista, así como para el propio artista. Es por ello que se suele revisar los libretos de los comediantes antes de que salgan a escena. También ha sido el caso de Luis Slimming, quien se presenta la noche de este martes en Viña 2024.

Cabe recordar que en la presentación de Don Comedia en el Festival del Huaso de Olmué el año pasado- instancia en que su fama subió como espuma-, el humorista sufrió la censura al menos un chiste en su guión para esa noche.

Sobre este tema se refirió Marcelo “Coronel” Valverde, colega de Slimming y quien tuvo un exitoso paso por el escenario de El Patagual en enero pasado, en su calidad de compañero de Luis y asesor en sus rutinas.

En conversación con Publimetro, Valverde comentó sobre si les solicitaron eliminar algún chiste de la rutina de Don Comedia para Viña. “Siempre hay chistes que hay que ajustar o mover, sea por el tema de marcas o por cómo va variando el panorama político. Te dicen ‘mejor no hablar de tal cosa’, pero siempre son sugerencias del canal”, explica “Coronel”.

No obstante, el colega de Slimming aseguró que “Luchito tiene un buen criterio porque ha trabajado en tele muchos años, ha trabajado en el Festival mismo con muchos artistas. Si alguien tiene un buen criterio para decir ‘este chiste es bueno, pero no es para un festival televisado’, ese (humorista) es Luis”.

En este sentido, puso paños fríos a una eventual polémica del humorista en la Quinta Vergara, pues señaló que su presentación será “como ver el trabajo de años condensado en una rutina”.

Luis Slimming y chistes sobre Sebastián Piñera

Consultado sobre la figura del exPresidente Sebastián Piñera, quien estaba en las rutinas de Luis Slimming habitualmente, y que ahora, con su reciente fallecimiento, es un tema sensible, Marcelo aclaró que “Piñera era parte de la rutina, pero cuando era Presidente. Por lo menos en esta rutina Luchito no tocaba ningún tema sobre Piñera. No tuvo nada que cambiar (del libreto con respecto al exPresidente)”.

Con su experiencia como humorista, Marcelo “Coronel” Valverde explicó los alcances de los temas delicados en el Stand Up Comedy.

“De todo se pueden hacer chistes. Hay que entender a quién le quieres hacer el chiste. Si estás en un grupo de gente que odia a Piñera, obviamente puede ser un chiste que le guste a ese público: Por ejemplo, cuando ocurrió lo del exPresidente, yo traté de hacer un par de comentarios, porque es el rol de uno, pero sobre lo que rodea la situación. Por ejemplo, el aprovechamiento político, pero obviamente no uno que pueda herir a la familia ni a la gente que se pueda sentir pasada a llevar”, reflexionó el ariqueño.