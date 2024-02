Jean Philippe Cretton indignado con pifias a Javiera Contador: “¿Hasta cuándo vamos a seguir avalando esa hu** tan canalla de pifiar?”

Si bien Jean Philippe Cretton está alejado de la TV tras su renuncia a Chilevisión, de igual forma está presente en la contingencia artística desde su cuenta de Instagram. Y desde esta plataforma es que se refirió a las pifias que recibió Javiera Contador la noche de este lunes.

“¿Hasta cuándo vamos a seguir avalando esa hu** tan canalla de pifiar a alguien en el escenario?”, partió preguntando. Y es que claro, la actriz subió al escenario de la Quinta Vergara ya con pifias, debido a que el público pedía la gaviota de platino para Andrea Bocelli, que antecedió a Contador.

“Si no te gusta mantente en silencio, de alguna manera se va a entender igual lo que quieres plantear, pero pifiar a alguien que se ha sacado la cresta, no solamente él o ella, sino que todo junto a su equipo, que quieren dejar lo mejor de sí arriba del escenario, nadie se sube diciendo ‘ojalá que me vaya como la corneta’, todos quieren entregar lo mejor, pero pifiar es un acto tan canalla, tan rasca, tan cobarde, no sigamos avalando esa hueá, ya fue”, terminó su reflexión.

Roberto también contra las pifias

En general en todos los programas han estado de acuerdo que las pifias son incorrectas y no corresponden para un artista. Fue lo que mencionó Roberto Cox.

“Desde el momento en que tú compras una entrada para ir a un Festival, es un Festival, no es un recital de Andrea Bocelli, es un Festival donde uno tiene que estar abierto a la posibilidad de escuchar a otros artistas”, dijo el periodista de CHV.

Cox, bastante molesto aseguró que el público fue “mal educado”. “Empezar a pifiar a la persona que se presenta. El artista obviamente es de carne y hueso y se pone nervioso. Pararse frente a la Quinta Vergara, con una rutina de humor, ya es difícil”.