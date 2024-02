Lucho Miranda respalda a Javiera Contador luego de su accidentada rutina en Viña: “No te define”

Este miércoles 28 de febrero es el turno de Lucho Miranda para hacer reír a la Quinta Vergara. No cabe duda que es un desafío que cobra especial relevancia luego de que este lunes su colega, Javiera Contador, fuera devorada por el “Monstruo”, en el siempre difícil escenario para el humor en Viña.

La actriz se presentó luego del arrollador show de Andrea Bocelli y no logró conectar con el público, que exigía que el tenor italiano continuara con su espectáculo. Si bien logró momentos en que la reacción de la gente fue más receptiva, Javiera terminó lorando luego de bajar del escenario. La complicada situación de la standapera fue pregunta ineludible para Lucho, quien lamentó lo sucedido.

“Una sensación como de pena, como dolor de guata sobre todo ahora que voy a Viña. Antes lo veía como de espectador y te generaba una sensación muy parecida pero ahora es como el doble. Como ‘oh, que terrible’”, reconoció el humorista a horas de subir a la Quinta Vergara.

“Una situación puntual no define su carrera”

No obstante, Miranda destacó la actitud de Contador frente a la adversidad, quien resolvió el conflicto de forma digna. “Siento que las palabras que dijo Javiera en el escenario fueron bacanes. Al final una pifia, un show quizás malo, no sé como definirlo… no te define como comediante”, aseguró el comediante.

“No la define. Ella ha estado 30 años siendo comediante. Así que una situación puntual no define su carrera”, hizo el alcance, considerando que la propia Javiera Contador, sobre el escenario de Viña, gritó a los cuatro vientos que continuaría haciendo humor.