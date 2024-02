“No es el festival de Pancho Saavedra o el de María Luisa”: Simón Oliveros no comparte crítica de Julio César Rodríguez a libretos en la animación de Viña

Este lunes Julio César Rodríguez comentó en ‘Contigo en la Mañana’, la animación de Pancho Saavedra en el Festival de Viña del Mar, aludiendo a un libreto muy empaquetado.

“Tienen que ablandárselo un poco. Una de las fortalezas de Pancho es su espontaneidad, es divertido, entonces hay mucha frase cliché, mucho dato de Wikipedia, mucha hueá, disculpen el chilenismo, pero eso hace que sea una animación vieja, extemporánea”, dijo.

“Es una cuestión muy empaquetada, entonces para qué llevai a Pancho, no tiene ningún brillo. Cada época tiene su afán, y hoy el código es distinto. La gente quiere a Pancho y a María Luisa, y ellos en la tele no hablan así. No tiene brillo”, agregó.

Publimetro consultó al periodista Simón Oliveros al respecto, quien está a cargo del Backstage, y aseguró que “no comparto esa crítica”.

“Lo que pasa es que el festival tiene una duración y tiempos estrechos, se sigue mucho el libreto, es muy distinto a otros festivales. No comparto mucho esa crítica”, sumó.

Por otro lado, agregó que el libreto “va por el sentido de mantener una estructura un orden, hay competencia, hay humor, están los compromisos comerciales, deben seguir la estructura, en cuanto al tema de los tiempos, los libretos se vienen trabajando con tiempo, no es que los animadores lleguen acá y se lo encuentren”.

“No es un festival personalista ni el festival de Pancho Saavedra o el de la María Luisa”, terminó.