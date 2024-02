“Eso es lo que tengo entendido”: Michael Roldán explica supuesto congelamiento de Cony en CHV

El expanelista de Gran Hermano y actual periodista del programa Sígueme, Michael Roldán, se refirió al supuesto “congelamiento” de Constanza Capelli en CHV, tras figurar como la flamante contratación del canal luego de ganar el reality, pero no adjudicarse ningún proyecto estable.

Según explicó, no se trataría precisamente de un “congelamiento” propiamente tal, sino que fue producto de un cambio radical en la programación periodística, debido a los lamentables incendios forestales que afectaron a la Región de Valparaíso, los cuales dejaron en stand by los contenidos de entretención.

“Se habla de ‘congelada’ porque mucho se comentaba que Cony iba a tener un papel de reportera en el matinal de CHV, pero todo cambia por las catástrofes de la Quinta Región. De hecho el matinal se quedó en Santiago. Entonces, se destinan menos situaciones para esta alegría de la fiesta. Eso es lo que yo tengo entendido”, señaló a Publimetro.

Además, agregó que sería la propia Constanza quien también decidió elegir con pinzas sus intervenciones en CHV, sin un apuro ni ansias por salir en pantalla en cualquier proyecto.

“También yo sé que Cony está en una parada de escoger situaciones y espacios donde ella se sienta súper cómoda y pueda sentirse un aporte y en eso tiene todo el derecho a escoger qué situaciones le acomodan más laboralmente. Pero, ‘congelada’, para nada. Yo sé que Cony está en conversaciones para distintas cosas”, explicó.

¿Vuelve Gran Hermano?

Respecto a la realización de la segunda temporada de Gran Hermano Chile, aseguró que aún no cuenta con ninguna confirmación, a pesar que todo indica que CHV sí realizará un nuevo reality este 2024.

“De verdad no sé nada. Pero, el año pasado el panel lo armaron bastante encima. Si se hace no lo sé, pero con el nivel de impacto que tuvo Gran Hermano y el tema económico, sería una tontera no hacerlo”.