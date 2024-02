Guarén puso en aprietos a Pamela Díaz con pregunta sobre Fabio Agostini: “¿Tú crees que se va a terminar enamorando de ti?”

En el último capítulo de “Díaz de Viña”, la animadora Pamela Díaz recibió a sus excompañeros de encierro, la pareja compuesta por Valentina Torres (Guarén) y Nicolás Solabarrieta. La influencer le hizo una pregunta a la Fiera que la puso en aprietos.

Esta duda de Torres nació después de que Díaz les contó sus planes para la semana, que incluye la fiesta de cumpleaños de Fabio Agostini, que está ayudando a organizar. Por esto, Guarén le preguntó “¿Tú crees que él se va a terminar enamorando de ti?”.

“No, no, yo con Fabio nos llevamos increíble y lo quiero muchísimo”, respondió la Fiera, pero la joven no estaba conforme y le insistió de que si cree que Fabio se enamorará de ella. “No, no creo porque sabe quién me gusta. No es que me guste, pero encuentro atractivo a un amigo de él”, agregó Díaz.

Solabarrieta señaló que también sabe la identidad del hombre que tiene la atención de Pamela, pero no se iba a ir de tarro. Pamela lo miró desafiantemente para que no dijera nada, y el joven contestó que no le haría eso a su amiga, especialmente considerando los regalos que le dio durante su aparición en el programa.