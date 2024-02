Kim Kardashian usa ajustado corsé para lucir mini cintura, pero advierten los peligros de seguir su ejemplo

Kim Kardashian es una de las celebridades más famosas y exitosas que aunque constantemente recibe críticas, demuestra que es una mujer y mamá trabajadora que sale adelante sola.

La famosa tiene diferentes negocios, y cada uno de ellos es todo un éxito, logrando no solo mantener a sus cuatro hijos sin preocupaciones, sino darles el mejor ejemplo de independencia y esfuerzo.

Además, la socialité siempre impone modas y sorprende con sus looks, presumiendo su espectacular figura a sus 43 años con tops, vestidos, y jeans de moda.

Sin embargo, recientemente sorprendió al presumir un ajustado corsé, y no es la primera vez que lo hace, para lucir una cintura diminuta.

Esto para muchos es innecesario, pues la famosa ya tiene una cintura de avispa y no necesita usar corsé tan ajustados, pero además, pone en peligro su vida y es importante no seguir su ejemplo.

Los peligros de usar corsé tan ajustados como los que lleva Kim Kardashian

Kim Kardashian compartió unas fotos en sus redes en las que aparece con un corsé blanco, con atrevido escote, que le daba una mini cinturita.

Kim Kardashian La famosa sorprendió de nuevo al llevar este ajustado corsé (@kimkardashian/Instagram)

Pero, esto tiene muchos peligros para la salud, y diferentes doctores lo han advertido , pues puede moldear la colocación de los órganos y puede alterar su buen y correcto funcionamiento, obligando a desplazar y recolocarlos y haciendo que su ritmo sea más lento.

Esta opresión del aparato genera que las costillas “flotantes” se cierren, y puede llegar a comprimir los pulmones, el estómago y hasta el aparato digestivo.

Por otro lado, la espalda y el torso también se ven afectados, pues va perdiendo fuerza y tonificación debido a que la musculatura se acostumbra a la opresión del aparato y hace que dependa cada vez más de la faja para mantenerse recto.

No es la primera vez que la famosa lleva este tipo de corsé tan ajustados, pues hace unos años para su look de la MET Gala llevó uno que le hizo lucir una cinturita de avispa, y luego confesó que no podía respirar, tenía mucho dolor, se sentía mal y vivió un infierno.

“Nunca he sentido tanto dolor en mi vida. tendría que enseñarte las fotos de después, cuando me lo quité, las marcas en mi espalda y estómago”, dijo Kim en ese entonces a WSJ Magazine.

Muchas mujeres que han llevado corsé incluso menos ajustados que el de Kim han llegado a desmayarse, por lo que sin duda es un peligro y no es para nada recomendable que sigamos su ejemplo.