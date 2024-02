“No me gusta Maná...”: Eduardo Fuentes dio su opinión sin filtro sobre la banda que se presentó en el Festival de Viña

El animador Eduardo Fuentes entregó su sincera opinión sobre el espectáculo de Maná que abrió la jornada del martes del Festival de Viña del Mar. En el matinal de TVN, “Buenos días a todos”, calificaron con nota los espectáculos de Viña, y el animador no dudó en expresar su sentir.

De acuerdo a lo recogido por Biobío, el animador lo calificó con nota 2 y con un tono jocoso señaló “los que me conocen saben que si hay una banda que a mí no me gusta en la faz de la Tierra, es Maná. Tengo un tema con Maná desde hace años”.

“Trauma con Maná”

Fuentes contó que una expareja lo “traumó” con la banda, “por eso le pongo un 2, porque a mí no me gusta, no me gustan sus canciones”, agregó. El animador agregó que si no fuera por el baterista Alex González, le pondría una nota mínima.

“A mí no me gusta Maná, tengo un rollo con Maná, tengo una suerte de trauma con Maná, mi ex era amiga de los Maná (...) me chatearon tanto, durante años con Maná”, afirmó. “¡Me carga Maná!”, lanzó Eduardo Fuentes.

Su compañera Yamila Reyna le sacó en cara que está siendo “poco objetivo” con su evaluación, pero él se mantuvo firme con su opinión. “Las notas son subjetivas, esa es la apreciación que uno tiene, yo no soy un especialista”, cerró.