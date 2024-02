“No podría culpar a nadie”: Pancho Saavedra y eventual mea culpa por show de Javiera Contador

En su calidad de animador del Festival de Viña 2024 junto a María Luisa Godoy, Francisco Saavedra respondió a las abundantes críticas que ha recaído sobre ellos por el manejo de la tensa situación que vivió Javiera Contador en la segunda noche del certamen.

En efecto, se acusa a los rostros de Canal 13 y TVN de no haber sido capaces de controlar al “Monstruo” de la Quinta Vergara ante la pifiadera que recibió la comediante, luego de la presentación de Andrea Bocelli. En este sentido, Pacho señaló que “hay cosas que no están en las manos de uno, hay decisiones que no las toma uno, que las toma la producción y uno muchas veces es la cara visible de algunas situaciones que son muy complejas”, según se aprecia en el registro de TV+.

¿Mea culpa de animadores?

Ante la pregunta específica de si hubo un mea culpa de parte de los conductores Saavedra fue enfático “No me voy a referir a eso, porque somos un equipo. No podría culpar a nadie, no me corresponde apuntar con el dedo a nadie, el festival es un equipo y yo soy un trabajador más”.

En este sentido, Francisco considera que este hecho no empaña para nada su sueño de realizado de animar el Festival. “Esto no le pone un tinte ni una mancha ni nada, al contrario. Estas cosas les han ocurrido a todos”, indicó, sacando a colación situaciones similares que han enfrentado otros conductores de Viña.

Además, el rostro de Canal 13 condenó “la cultura de la pifia”, calificándolo de un “bullying muy solapado”, que en el caso de la actriz le dolió “profundamente”.