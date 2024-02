“Nunca, jamás en la vida, lo laves”: Priscilla Vargas cedió regalo que le hizo un miembro de Maná a una fanática de la banda

Priscilla Vargas tuvo un tierno gesto con una fanática de Maná tras recibir un especial regalo de parte de la guitarrista del banda. La periodista decidió dárselo a Heidy, la seguidora que se subió al escenario durante la presentación de los mexicanos en el Festival de Viña.

En el especial momento, la mujer pidió una especial para dedicársela a su padre que falleció hace tres años y la agrupación no tuvo programa en cambiar el repertorio para darle el gusto.

En este contexto, es donde el matinal “Tu Día” logró conversar sobre Heidy sobre la situación y en eso, Priscilla se le ocurrió sorprenderla.

“Aprovechando el acceso que tengo, habitualmente yo me quedo en el pasillo donde están los artistas y les hago un ‘abordazo’ y para que no se me arranquen los agarró ahí firme”, empezó diciendo.

“Sergio Vallín pasó por al lado mío y yo los saludé a todos, pero fue él quien me hizo un regalo”, contó la animadora.

“Se acercó a mí y me dijo toma. Fue un regalo de un artista a una fan”, continuó contando a la mujer.

El regalo de Priscilla

“Yo quiero ser generosa y por eso te voy a dar el regalo a ti, es lo que todos los fan quieren tener del artista”, afirmó, generando expectación entre sus compañeros de panel puesto que nadie sabía que tenía escondido detrás de la espalda.

Antes de pasarlo, Vargas le dijo a Heidy: “Esto es para que tú lo guardes y nunca, jamás en la vida, lo laves”.

Finalmente nuestra periodista de Canal 13 le entregó la toalla de Sergio Vallín, guitarrista de Maná, a la fanática que había subido al escenario.

“Muchas gracias Pri, de verdad. Tú no sabes lo que voy a hacer con esta toalla”, aseguró la mujer, causando la risas de todos.