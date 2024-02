Amigos de Luis Slimming aseguran que hubo agresión de Caniulef a esposa del comediante

Amigos de Luis Slimming confirmaron la versión de Ana Pulgar, esposa del comediante, sobre que Andrés Caniulef efectivamente la agredió durante un tenso despacho para el matinal “Mucho Gusto”.

Cabe recordar que la controversial situación ocurrió la mañana de este martes. Si bien hubo registros que se viralizaron en redes sociales, el periodista negó haberle pegado a la mujer.

No obstante, en el directo de El Sentido del Humor Producciones, “Aviñita TV”, Jorge Sánchez, Víctor Zavala, ‘Nico Chico’ y Esteban Araya dieron a conocer su versión de los hechos.

Caniulef habría acosado a Slimming

Según los amigos de Slimming, el rostro de Mega estuvo “acosando” al humorista desde la noche anterior para lograr que le entregara una declaración sobre su próxima presentación en Viña 2024.

“En un momento, Luis se fue a su pieza y en el ascensor lo agarró del brazo fuerte... tuvo que quitárselo, como diciéndole ‘hueón, déjame’”, afirmó Zavala.

El clima acrecentó su tensión a la mañana siguiente, momento en que todos se encontraban desayunando en el hotel.

Según lo relatado por Sánchez, nadie pudo tomar desayuno tranquilo porque el comunicador estuvo gritando todo el rato. “Lo estoy esperando (a Slimming) para que me dé una cuña”, habría vociferado el periodista en esa instancia.

Poco rato después, cuando el comediante acudió a conceder una entrevista para “Buenos Días a Todos”, señalaron que Caniulef fue agresivo al intentar interrumpir el despacho en directo.

“Es una persona que no entiendo los ‘no’ porque le dijeron que no querían darle una cuña (...) Cuando el equipo de TVN le pidió la cuña, fui altiro con él porque Ana me dijo ‘anda a ponerle un ojito. Ahí empezó todo esto”, aseveró Araya.

“En un momento agredió a la esposa. Ahí me puse brígido, porque el hueón estaba constantemente pegándole en el brazo, diciéndole cosas para que picara”, señaló Zavala.

“Ana le dice ‘por favor respeta mi espacio’, a lo que él responde ‘no me importa’ y se le tira encima. Ahí todos nos metimos (...) Andate a la chucha. Ella no pertenece al medio, no tiene por qué pasar por este tipo de cosas. Entonces, que venga un ctm a pegarle... el hueón le pegó porque sabía que Ana no quería”, aseguró.

Los panelistas de “Aviñita TV” recordaron que, después del incidente, el periodista acusó haber recibido malos tratos y que no le permitían hacer su trabajo. No obstante, ellos aseguran que fue Caniulef el “violento y grosero”.

Asimismo, relataron que el camarógrafo de Mega golpeó con su equipo audiovisual a uno de los integrantes de la producción en la nuca, dejando un chichón a la víctima de la agresión.