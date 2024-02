Esta es la actriz de ‘Padres e Hijos’ que lo perdió todo por las drogas y vive en la calle

‘Padres e Hijos’ ha sido una de las series colombianas que ha durado más tiempo al aire: aproximadamente 16 años y fue la cantera de talentos como Diego Cadavid o Lina Tejeiro, para comenzar. Pero de todos los actores que pasaron por el programa, no todos tuvieron la misma suerte y una de las actrices que pasó por el programa quedó en la calle gracias a las drogas.

De hecho, varias trayectorias se enfriaron, como la de Ana Victoria Beltrán, la famosa Daniela Franco, que tiene una agencia de representación de nuevos talentos. Otros actores tienen una trayectoria más discreta, pero no por eso menos interesante, como Luis Fernando Motoa, que hasta participó en Arelys Henao, primera parte. Tania Robledo por su parte se dedica al cine erótico.

Pero la actriz que lo perdió todo por su adicción es María del Pilar Montoya. Ella misma afirmó que gracias a las drogas lo perdió todo.

La dura historia de la actriz de ‘Padres e Hijos’ que lo perdó todo por las drogas

“Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol, con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y estuve más de 18 años en ella”, dijo la actriz.

Esto, en un video de la creadora de contenido Nicole Díaz, quien viralizó la historia.

Asimismo, ella explicó cómo fue su concisa participación en ‘Padres e Hijos’.

“Hay una confusión porque yo hice de la secretaria de Juan José, el marido de Natalia, en Padres e Hijos, pero la gente se ha confundido porque en una entrevista para El País dije mi nombre, pero no mi apellido y justamente la otra actriz que hizo ese papel fue María del Pilar Cárdenas, entonces un desocupado se puso a decir que era ella la que estaba con problemas de drogas. Ella me quiso demandar”, afirmó.

También tuvo un papel de extra en la misma serie.

“Seis meses antes de hacer de secretaria, ya había sido la enfermera que recibió al bebé de Federico (Naren Daryanani)”.

Ahora bien, Montoya comenzó en los medios desde los 18 años y su consumo desde hace más de veinte, comenzó con la marihuana. Por supuesto, desaconseja su uso.

" Yo le digo a los jóvenes por el daño que eso puede hacer y lo peor que me pudo pasar es que la familia me cerrara las puertas”, narró dolorosamente. Cuenta ahora con sus hijos, Mariana y Miguel Ángel.

También cuenta cómo perdió todas sus posesiones.

“Es duro. Antes ya fue peor, cuando estaba con químicos me aruñaba la calle, me daba mucha ansiedad, sufría por el desamor, por la falta de comprensión de mi familia. Pasé de tener mi casa y mi carro a no tener nada. Por fortuna, la plata de la casa no me la fumé, sino que la cogió mi mamá y con eso se compraron muchas cosas”, contó.

Ella ha intentado rehabilitarse y volver a Bogotá y volver a trabajar: “Ahora estoy reuniendo para el pasaje a Bogotá para ser parcera de la ‘Gorda Fabiola’ y con ‘Polilla’, ¿por qué no? Aún sueño y creo en mi talento. Yo soy creyente y sé que sí se puede”.

Nicole entendió a lo que lleva una adicción. Y luego de que se viralizó su historia, ‘La Gorda Fabiola’ le mandó un mensaje. Ella lo compartió.

“Ya es hora que hagas por ti, no por la gente, ni siquiera por tus hijos, sino por ti misma. Aún no lo has dado todo, tienes mucha vida y talento por delante. Cuando tú digas que ya lo lograste, aquí te estaremos esperando para darte las manos, por parte de todo el elenco de Sábados Felices para mostrarle al mundo tu talento”, expresó empáticamente la comediante.