Gianella Marengo causó el enojo de Berta Lasala tras escupir su comida: “Es una técnica que siempre utiliza”

Un tenso momento se vivió durante esta semana en “Top Chef Vip”, y es que Gianella Marengo hizo enojar a Berta Lasana tras un desubicado gesto al momento de probar su preparación.

Todo comenzó cuando los concursantes tuvieron que vendarse los ojos para elegir los ingredientes de su próxima preparación, en la cual la actriz junto a Paulina Nin se llevaron el reconocimiento al mejor plato.

En este contexto, es donde la exchica Calle 7 se acercó a felicitar a sus compañeras y a realizar la cuestionable acción.

“No, tú no me saludes. No, probaste mi plato y lo vomitaste antes de salir…”, irrumpió la actriz mientras veía como Marengo se acercaba. Mientras tanto, Gianella argumentó que escupió lo que probó porque el queso que tenía al interior estaba “azumagado”.

Por su parte, Lasala comentó: “Quiero pedirle a los compañeros que por favor no prueben nuestros platos después de las pruebas porque lo único que hacen es insegurizarnos. Hay compañeros que salen de las pruebas para decirnos que el plato está malo y que le faltó esto y esto. Hasta lo botan a la basura”.

Lasala desconfía de Marengo

Gianella nuevamente intentó defenderse y aseguró: “La Berta está un poco sobrepasada porque hasta ayer, a las una y media de la mañana, estábamos hablando por teléfono. Tenía un sabor tan raro que automáticamente lo probé e hice así, de espaldas a las cámaras y a la Berta la semana pasada la defendí de todas las pruebas”.

Tras esto, la actriz aseguró que no cree en las palabras de Marengo puesto que esta sería una de sus tácticas para insegurizar a sus compañeros.

“No te pueden decir saliendo de una prueba ‘argh, está asqueroso’. Porque no son jueces… Que mi plato lo evalúe Sergi (Arola), Fernanda (Fuentes) o Benjamín (Nast). Es feo insegurizar a tus compañeros y es una técnica que siempre utiliza entonces terminas un plato y te dice ‘oye te quedó súper malo’. Ahora, probar y vomitar ya no me parece”, se descargó molesta.

Hicieron las paces

Ahora, después de que el episodio saliera al aire, Berta y Gianella salieron aclarar que no existe enemistad entre ellas y que todo fue parte de la competencia.

“Son cosas de momento, de la cocina, del estrés y estas italianas juntas hacen fuego”, escribió la exPelotón en sus redes sociales, en tanto la intérprete afirmóo que “ya no peleemos más”.