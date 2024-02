Guía de los Oscars 2024: todo lo que hay que saber sobre la ceremonia de la Academia para este año

La temporada de premios en el mundo del entretenimiento está pronta a acabarse, cuando los Oscars se lleven a cabo este domingo 10 de marzo. La 96ª edición de los Premios de la Academia podría ser una coronación para “Oppenheimer”, que lidera con 13 nominaciones, aunque otras películas, incluidas “Barbie”, “Killers of the Flower Moon” (“Los asesinos de la luna”) y “Poor Things” (“Pobres criaturas”) también prometen dar batalla en esta campaña.

En el Teatro Dolby de Los Ángeles se reunirán las estrellas y personajes de influencia de la industria para dar lugar a la más reciente edición del que es considerado por muchos expertos como el galardón más importante de la industria del entretenimiento. La ceremonia comenzará a las 7 p.m. de Nueva York (0000 GMT), una hora antes de lo habitual, y se transmitirá en vivo por ABC en Estados Unidos y por TNT en Latinoamérica.

Todo lo que debes saber sobre la edición del 2024 de los Premios Oscars

Siguiendo con la tradición, los ganadores del año pasado en las categorías de actuación vuelven para presentar premios, incluidos Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis. La academia también anunció que los coprotagonistas de “Scarface”, Michelle Pfeiffer y Al Pacino, también entregarán premios. Otras celebridades que aparecerán en el escenario Dolby incluyen a Zendaya, Matthew McConaughey, Jessica Lange, Nicolas Cage, Mahershala Ali, Sam Rockwell y Luptia Nyong’o. Se revelarán más nombres a medida que se acerque la ceremonia.

El encargado de ser el anfitrión de la ceremonia será el presentador y comediante Jimmy Kimmel, como ya se ha reportado. Esta será la cuarta vez que Kimmel asuma la posición, igualando a figuras como Whoopi Goldberg y Jack Lemmon. “Siempre soñé con ser anfitrión de los Oscar exactamente cuatro veces”, dijo Kimmel.

Salvo el comienzo una hora antes, esta ceremonia no tendrá mayores cambios con respecto al protocolo planificado. Todos los premios se transmitirán en vivo (aunque los premios honoríficos permanecen separados en los Premios de los Gobernadores, no televisados que ya fueron entregados en enero). La academia anunció recientemente la creación del premio al mejor casting (selección de elenco), pero ese trofeo no se entregará hasta los Oscar de 2026.

En cuanto a las plataformas streaming, el programa estará disponible a través de ABC.com y la aplicación ABC con una suscripción. También se puede ver en Estados Unidos a través de servicios como Hulu Live TV, YouTubeTV, AT&T TV y FuboTV.