“Se nota que tu papá era pinochetista”: El cruel mensaje de Claudia Schmidt a Luis Slimming

Tal vez la reacción más esperada luego de la rutina de Luis Slimming la noche de este martes en Viña 2024 era la de Claudia Schmidt, no cabe duda.

Por cierto, tras antiguas rencillas y, en especial, luego de que la modelo uruguaya trapeó el piso con las presentaciones del humorista en algunos festivales regionales, lo cual provocó incluso la respuesta del propio aludido.

En efecto, la opinóloga empleó su tribuna en el programa “Zona de Estrellas” de este miércoles para manifestar una singular reflexión acerca de la rutina del humorista en la Quinta Vergara.

“Yo estoy contenta porque mi trabajo funcionó. Lo arrinconé, lo puse contra las cuerdas. Le di duro. Y mira lo que lograste, Luchito. Felicitaciones para ti y tu equipo. Eres un bebé de cuna todavía. Y la verdad que me encanta porque sos hijo del rigor. Uno te aprieta un poquito. Se nota que tu papá era pinochetista, obvio. Porque te gusta, te gusta que te den duro, papi”, arremetió sin pelos en la lengua y con su dosis de ironía en el espacio de espectáculos de Zona Latina.

En este sentido, añadió que “me encanta. Estoy de verdad contenta, me gustó tu trabajo. No voy a decir que fue ohhh, no. Pero me reí contigo, cabro. Qué bueno. Ahora estoy esperando mi bono”.

El motivo de los comentarios de Claudia Schmidt

Finalmente, insinuó que sus comentarios, desde un principio, estaban motivados para que Slimming lograra un excelente desempeño en el tradicional certamen viñamarino.

“Sabíamos que detrás de esa fachada había talento, lo teníamos clarísimo. Me gusta cuando un cabro se presenta ahí, es humilde. Parte una rutina que se nota que fue con trabajo. Que tu equipo escuchó las críticas del espectáculo y la farándula. Y lograste subirte ahí y taparnos la boca. Así se hace, papá. Con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia. Y tú ahora pasaste a ser Luis Slimming, ya no eres más limitado. Eres mi profe preferido”, sentenció.