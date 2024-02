Shirley Arica y la relación que mantuvo con Arturo Longton: “Le falta madurar algunas cosas”

La exparticipante de “Tierra Brava” Shirley Arica se refirió a la relación que mantuvo con Arturo Longton en el programa de Canal 13 y descartó seguir sintiendo atracción por el chico reality.

En conversación con Publimetro, durante su paso por Viña del Mar, la peruana desclasificó las emociones que le provocaron Longton y explicó los motivos de la ruptura.

“Yo me sentí como en una relación de 18 años. Él tenía sus arranques, era inseguro, pero dentro de todo siento que él es una persona buena. Le falta madurar algunas cosas”, señaló Shirley con respecto a su pareja al interior del formato de telerrealidad.

En este sentido, Arica aclaró lo que en su momento le atrajo de Arturo. “Es más (como) adolescente, es una persona muy de piel, es muy apasionado. Le gusta escuchar, tiene buen tema de conversación, por eso me gustó”.

No obstante, dio a conocer las razones que la llevaron a finalizar el romance con el chileno.

“Hoy por hoy no pasa nada porque me fui aburriendo con ciertas actitudes que él tenía. Yo he pasado por mucho, he tenido relaciones súper tóxicas, he sufrido mucho por amor. A estas alturas, a mis ‘treintaysiempre’, con una hija de ocho años, estar con alguien que en lugar de caminar conmigo o de ayudarme a avanzar, me detenga... Entonces dije ‘no, no estoy para eso’”, sentenció Shirley.

Episodio con Max Cabezón en Cancún

Respecto a la estadía de vacaciones en Cancún en que a Shirley se la relacionó sentimentalmente con otro jugador de “Tierra Brava”, Max Cabezón, la peruana explicó que coincidieron el el destino en México, pero no fueron juntos.

Asimismo, descartó que hubiera ocurrido cualquier tipo de romance entre ambos, más allá de las especulaciones, en su momento, de la prensa de espectáculos.

En todo caso, consultada por cómo se tomó esos rumores Arturo Longton, la chica reality contó su experiencia y se mostró avergonzada de la reacción en ese entonces de quien fuera su novio.

“Cuando salió en las noticias él me escribió y me dijo ‘¿es verdad que estás con Max?’. Le dije ‘no, simplemente he venido acá, me lo he encontrado. Estamos juntos, pero no estoy con él’”, inició su relato.

De acuerdo con lo que señaló Shirley, Arturo le replicó: “’Pero la gente dice que estás con él’. ‘La gente siempre dice cosas. Ya que me preguntaste- le dije- te aclaro que no estoy con él, no tengo una relación ni nada’”.

“Minutos después no me contestó como en cinco horas. Luego me habló y eliminó el mensaje, me habló y eliminó el mensaje de nuevo”, rio recordando el momento.