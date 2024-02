“Vayan a acostarse”: Pancho Saavedra responsabilizó al público de que Anitta no recibiera la gaviota de oro y desata críticas

Porque un Festival de Viña del Mar no lo es de verdad sin polémica, la noche de este miércoles sí la hubo y al final del certamen. La brasileña Anitta que cerraba la jornada, se bajó del escenario sin recibir la gaviota de oro, desatando las críticas hacia los animadores en redes y las pifias del público.

Luego de minutos, los animadores la fueron a buscar al sector de camarines para explicarle lo que había pasado. “No sabía que eran dos premios”, comentó la artista, que se tomó con humor lo que había sucedido.

La explicación de los animadores

Sin embargo, luego de que Anitta se fuera del escenario y no regresara por su segundo premio, los animadores en el escenario intentaban calmar al público molesto.

“Si ustedes la hubiesen pedido más fuerte”, dijo Pancho Saavedra, desatando más los reclamos y provocando una serie de reacciones en redes sociales.

“Cuando ustedes rugen y la piden fuerte, ella vuelve”, insistía el animador, quien trató de calmar los ánimos, llamando a retirarse y a esperar el show de este jueves.

“Mañana nos vemos con Los Bunkers, Sergio Frei y nuestro querido Young Cister (...) buenas noches, vayan a acostarse”, dijo Saavedra, desatando más abucheos.

el pésimo manejo de los animadores con el público cuando cortan transmisiones "si ustedes hubiesen gritado más fuerte" #Viña2024 #Anitta

Críticas

Y como era de esperar, en redes barrieron con Saavedra, de quien cuestionaron su manejo sobre el escenario. “Nivel bajísimo de los animadores, sobretodo de Saavedra. Lo vi frente a Bocellli y claramente no tiene manejo ni estructura cultural en su relato. Pésimo”; “Pancho no era para viña 24. Pésimo”; “Los animadores 0 capacidad de reacción, ante una artista que si bien habla español, no es su lengua materna y no tiene por qué entender las dinámicas. Pésimo servicio de animadores”, fueron algunos de los comentarios.