El radical cambio de look de la reina Letizia que impactó a todos

Los reyes de España, Felipe y Letizia Ortiz han regresado a sus actividades institucionales. Recientemente recibieron en el Palacio de La Zarzuela en Madrid al Presidente de Paraguay y su esposa. Como siempre la Princesa de Asturias lució elegante y con un detalle en su estilo que sorprendió a todos.

Letizia es una royal que ha evolucionado con los años en su estilismo y uno de los elementos a los que le pone mayor cuidado es a su cabello y esta semana estrenó un corte que definitivamente se le ve espectacular.

Se trata del corte de pelo long bob que triunfa desde hace unos meses en la industria de la moda.

No más a la melena larga

Los reyes Felipe y Letizia han ofrecido un almuerzo en honor de Santiago Peña Palacios y la Primera Dama, Leticia Ocampos, con motivo de la visita de trabajo que están realizando en España. Anteriormente, el Rey ha mantenido un encuentro con el Presidente paraguayo, reseñó la revista Mujer Hoy.

La sorpresa de esta cita no ha estado en las prendas escogidas por la reina de España, sino en su pelo. Y es que, doña Letizia se ha despedido de su melena larga y ha dado una nueva vida a su cabello con un corte de pelo que no esperábamos. Se ha hecho el bob favorito de las famosas y no puede quedarle mejor.

En esta cita, todos los medios dedicados a la realeza y a la moda esperaban publicar el duelo entre el estilo de la Primera Dama de Paraguay y la reina. Pero resulta que la atención fue desviada totalmente por el nuevo corte de cabello de Letizia.

“No esperábamos que este fuera el momento para decir adiós a la larga melena que llevaba meses luciendo y ha sorprendido con un look de lo más favorecedor”, destaca la revista especialista en moda y belleza.

Doña Letizia llevaba mucho tiempo llevando un estilo sencillo y desenfadado en el cabello, protagonizado por un corte a capas con poca forma. Este look le permitía recogérselo y darle forma y últimamente se decantaba por esconder los mechones delanteros con pinzas que colocaba a la altura del flequillo.

Para ella llegó el momento del cambio de look y que mejor forma de hacerlo que con el corte de cabello que más solicitan en los salones de belleza: un long bob de lo más aplaudido y que es todo un acierto.

Rejuvenecedor a la clavícula y con raya en medio

Son varias las famosas que en los últimos meses se han decantado por este look y la monarca se decidió por una versión clásica y sencilla que le sienta de maravilla.

El corte es recto a la altura de la clavícula que ha llevado peinada con la raya al lado y con las puntas redondeadas y peinadas hacia dentro. Un estilo que quita años y al que se ha unido recientemente Penélope Cruz.

El radical cambio de look de la reina Letizia que impactó a todos La reina Letizia impactó con su corte long bob (Paolo Blocco / Carlos Álvarez/Foto: Getty Images)

Como siempre elegante, optó por el traje gris de Bimba y Lola que tantas veces le hemos visto y con el que dio todo el protagonismo a este nuevo corte de pelo.

Por otro lado, completó el estilismo con unos salones negros de Magrit y unos pendientes de PdPaola. Estos son un modelo en forma de lágrima súper tendencia que aportaban luminosidad al rostro y quedaban a la vista con su peinado.