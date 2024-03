“Estoy atenta a que se haga cargo de las responsabilidades como padre”: Antonella Ríos sobre expareja embarazada de Fabián Cerda

Un cahuín de aquellos es el que está surgiendo en Instagram, todo originado en el romance de Antonella Ríos y el arquero de Antofagasta, Fabián Cerda. El futbolista está a punto de ser padre de su expareja.

El portal Infama sacó a la luz la historia amorosa del portero. “Sí, nosotros teníamos una relación, vamos a tener un hijo”, dijo Catalina, la ex del arquero al citado medio.

“No me quiero meter en nada, que sea feliz con su nueva relación, solamente espero que sea un buen padre para mi hijo nada más. Solo eso puedo decir. Si él hizo las cosas mal es su problema no mío”, agregó.

¿Qué dijo Antonella Ríos?

La Cuarta recogió las declaraciones de la actriz en Que te lo digo. “Existe una división entre ser pareja y sus responsabilidades. Él tuvo una pareja, con la cual terminó en octubre, y yo lo conocí hace un mes. Yo no me entrometí, estoy en conocimiento del tema, y como corresponde a una mujer, estoy atenta a que se haga cargo de las responsabilidades como padre”, dijo.

“Pese a que yo ya estoy involucrada sentimentalmente, no porque yo me desvincule, él va a volver con la pareja anterior y formar una familia. No se va a dar porque esté yo o no”, aclaró.

Sí precisó que “cuando yo supe esto, que él me lo contó, ahí uno dice ‘cómo lo hago ahora’. Yo lo apoyo y también me hago cargo de lo que le compete a él como padre. Sin duda, él está consciente de su responsabilidad”.