Karol G le calló la boca a quienes la acusaron de plagio

Durante el Día de San Valentín y también su cumpleaños la cantante Karol G estrenó el video del tema ‘Contigo’, el cual narra la historia de una pareja de lesbianas que viven un intenso amor.

En la trama del audiovisual se acompaña de la cantante Young Miko con quien ya había compartido en el tema ‘Dispo’ del álbum ‘Bichota Season’ y que derivó en una ola de reacciones por parte de la comunidad digital.

Y es que mientras algunos aplaudieron la temática del video, otros simplemente criticaron y calificaron como una inclusión forzada la trama. Así como también quienes aseguraron que el tema era un plagio a ‘Bleeding Love’, uno de los más grandes éxitos de la cantante Leona Lewis.

Ahora Karol G ha salido a explicar cómo es que surgió la canción la cual reveló en México, tras una pancarta que se extendió con el nombre del tema en uno de sus conciertos, antes de tiempo, por lo que pidió perdón a su equipo de trabajo.

“Ustedes saben que Tiësto y yo somos super amigos, parceros. Me contacta y me dice: ‘tengo esta idea, de hacer este sample de esta canción’ y me manda esto y recordé la canción que se llama ‘Bleeding Love’ de Leona Lewis. Le dije a Tiësto qué tal si involucramos a una persona más, y aquí viene Ryan Tedder, que es un gran productor, compositor y además cantante, como si me hubiera conectado un USB se la puse a él y empezamos a trabajar y llamé a Leona Lewis”, contó en primera instancia Karol G.

Seguidamente en el video publicado por la cantante y también actriz del éxito ‘Griselda’, mostró lo que fue la conversación con Leona Lewis y la manera en la que le dio su apoyo irrestricto a usar el sample de ‘Bleeding Love’ para crear ‘Contigo’, lo que fue un momento emotivo para la paisa.

“Yo estoy demasiado feliz de que puedas llevar la canción a tu audiencia y que la gente que la escuchó originalmente, pueda escucharla otra vez. Te apoyo ¡Y sigue haciendo lo que estás haciendo!” — Leona Lewis

Precisó que consideró como una bendición la conversación con la cantante y que a partir de ese momento ya tenía lo más importante del tema por lo que procedió a terminar de trabajar el tema. Confesó además que en su etapa colegial estaría muy orgullosa ya que era uno de los temas que más cantaba en ese entonces.