“Me duele vivir”, Danna Paola enciende las alarmas al revelar que batalla contra estas enfermedades

Danna Paola es una de las cantantes y actrices mexicanas más famosas y exitosas que comenzó su carrera desde muy pequeña y ha evolucionado.

La mexicana ha preferido dedicarse a la música en los últimos meses y ha tenido grandes éxitos, pero recientemente desató preocupación.

Y es que se mostró muy enferma a través de las redes, pero explicó qué tenía y qué estaba haciendo para recuperarse.

Te recomendamos: “Bien corriente”, critican a Danna Paola por compartir foto topless junto a su novio

Danna Paola y la enfermedad con la que batalla y la hizo poner todo en pausa

A través de una publicación en Instagram, Danna Paola aseguró que una enfermedad la dejó “tumbada en la cama” y tuvo que poner todo en pausa.

“Empezábamos bien… un giro en la trama me dejó tumbada en cama… el universo me dijo para ya! Y me paró con freno de mano”, destacó, informando que tenía influenza y bronquitis.

Y también detalló lo mal que se sentía y lo que estaba haciendo para recuperarse. “Han sido días muy heavys… me duele vivir , respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos… entre medicinas y mucha comidita en casa, películas, amor, escritos y música que sana, dentro mío está encendida la ilusión de todo lo que viene y me ha ayudado a motivarme mentalmente, todo esto me está sirviendo mucho para re analizar y re valorar lo importante que es la salud… sin ella no hay nada… no somos NADA”.

Además, la famosa dio una gran lección y es que a veces nos concentramos tanto en el trabajo o los deberes que nos olvidamos de cuidar de nosotras mismas.

Danna Paola La cantante contó lo mal que se ha sentido en los últimos días (@dannapaola/Instagram)

“El trabajo me sobrepasa y me olvido de mi… so no está bien… toca parar♥️ toca cuidar al templo, pa brillar bonito ✨⭐️”, dijo, haciendo reflexionar a sus fans.

Te recomendamos: ¡Lo grabó todo! Danna Paola reveló estar en medio de una pelea callejera y así reaccionó

La mexicana recibió miles de mensajes de apoyo en los que le deseaban que se cuide mucho y se recupere muy rápido para que siga triunfando y cumpla con todos esos proyectos que va a emocionar a sus fans.