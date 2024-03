Muere el actor Richard Lewis, conocido por su trabajo en 'Curb Your Enthusiasm'

El mundo del entretenimiento llora la pérdida de uno de sus talentos más queridos, el actor y comediante Richard Lewis, quien falleció a los 76 años en su hogar en Los Ángeles. Reconocido por su inimitable estilo humorístico y su papel en la aclamada serie de HBO “Curb Your Enthusiasm”, Lewis dejó una huella indeleble en la comedia y el cine.

Su partida, atribuida a un ataque al corazón, deja un vacío en la industria y en los corazones de quienes lo conocieron y admiraron. Lewis, quien reveló su lucha contra la enfermedad de Parkinson hace relativamente poco, enfrentó sus desafíos con valentía y humor, inspirando a muchos con su actitud positiva y su dedicación a su arte.

Richard Lewis deja un vacío en el mundo de la comedia

Desde sus inicios en clubes de comedia hasta sus apariciones en programas icónicos como “The Tonight Show with Johnny Carson” y “Late Show with David Letterman”, Lewis cautivó a audiencias con su humor oscuro y autodepreciativo. Su colaboración con Larry David en “Curb Your Enthusiasm” le valió el reconocimiento mundial, convirtiéndolo en un pilar de la comedia televisiva.

Además de su trabajo en televisión, Lewis brilló en la gran pantalla, destacándose en películas como “Robin Hood: Men in Tights” y “Leaving Las Vegas”. Su versatilidad como actor le permitió explorar una variedad de roles, dejando una marca indeleble en cada interpretación y siendo uno de los comediantes más aclamados de las últimas décadas.

Fuera de los escenarios, Lewis fue un defensor apasionado de la sobriedad y la salud mental, compartiendo abiertamente su propia batalla contra la adicción y la depresión. Su franqueza y su compromiso con la recuperación inspiraron a muchos a buscar ayuda y apoyo en tiempos difíciles.

Uno de los grandes de la comedia estadounidense dice adios

Las muestras de afecto y reconocimiento hacia Lewis han inundado las redes sociales, con colegas y admiradores recordando su humor contagioso y su generosidad. Jamie Lee Curtis, su compañera en “Anything but Love”, lo describió como un amigo y colega excepcional, destacando su impacto duradero en la industria del entretenimiento.

Larry David, su compañero de reparto en “Curb Your Enthusiasm”, expresó su dolor por la pérdida de Lewis, recordando los momentos compartidos y la profunda amistad que los unía. HBO, la cadena que transmitía la serie, lamentó la partida de un talento incomparable y extendió sus condolencias a la familia y los fanáticos de Lewis.