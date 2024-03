“Rabiosa”: Cardi B se declara fan de Shakira con este peculiar gesto que dejó boquiabiertos a los fans

Cardi B es una de las cantantes más exitosas y también de las más polémicas, que deja claro que no le importa el qué dirán.

La cantante de 31 años, quien además es madre de dos, ha triunfado con decenas de canciones, que se convierten en las favoritas de muchos.

Aunque muchos la admiran, ella también es fan de muchos cantantes, y una de ellas es Shakira, a quien aseguró hace unos meses que admiraba y deseaba trabajar con ella.

“Yo he estado tan orgullosa de ella. Ella es una leyenda, pero Shakira no ha hecho música en largo tiempo y viene de un divorcio y ha venido tan fuerte. Ella está haciendo muy buena música, sus canciones me hacen querer tener problemas en mi matrimonio”, dijo la cantante tras conocer a Shakira en un desfile de moda el año pasado.

En ese momento @iamcardib ni siquiera se imaginaba al tararear "Monotonía" y "Te Felicito" que ella terminaría siendo parte del nuevo disco de @shakira y que además la canción sería la primera de "Las Mujeres Ya No Lloran". ¡Cardi B lo tiene bien merecido! pic.twitter.com/LdFesbKVze — 🤍💚 Alejandro ❤️💙 (@shakirillo) March 1, 2024

Cardi B se declara fan de Shakira con este gesto y sorprendió a todos

Ahora, su sueño se hizo realidad, y Cardi B colaborará con Shakira en su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”.

Luego que la colombiana anunciara la colaboración, Cardi B expresó su emoción a través de un en vivo en sus redes y también causó polémica.

Cardi B demostrando que ella si es una verdadera #Shakifan 🐺 "Estoy realmente tan honrada de poder colaborar con Shakira, estoy tan nerviosa que ni siquiera puedo respirar " 😅 #LikeWhat pic.twitter.com/IESUkdGY65 — ShakiraXpace (@ShakiraXpace) March 1, 2024

La cantante, de padre dominicano, puso el tema de Shakira “Rabiosa”, demostrando su emoción y su admiración por la colombiana, pero generó polémica.

Y es que mientras bailaba rabiosa se bajó la camiseta y mostró sus pechos, sorprendiendo a todos los que la veían en redes.

“Que vulgar esta mujer”, “que horror ella siempre mostrando algo”, “no se le quita lo corriente, pobre Shakira con quien se vino a meter”, “ya Cardi no nos sorprende, ella es así jaja”, “Cardi B haciendo lo suyo siempre”, “no puedo con ella, ella es feliz así”, “Cardi B me representa cuando escucho rabiosa de Shakira”, y “tan corriente, no pega con Shakira”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Shakira y Cardi B confirman su colaboración juntas, Puntería. 🎯😭😭😭 pic.twitter.com/0RwKkK3AWf — Timor (@HeyTimor_) February 29, 2024