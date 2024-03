“Yo lo felicito...”: Miguelito reaccionó a las tallas que le lanzó Luis Slimming en la Quinta Vergara

El comediante Luis Slimming repasó a diversos personajes de la esfera pública en su exitosa rutina del Festival de Viña del Mar, uno de ellos fue Miguelito . El humorista se ganó diversas críticas en “Tierra Brava” debido a su comportamiento con las mujeres, especialmente después de darle un beso no consentido a Fran Undurraga.

“Miguelito nos tenía a todos engañados. Nunca fue un niño, era un viejo califa nomás”, dijo sobre el integrante del reality de Canal 13. Inmediatamente, hizo mención a la nueva canción que lanzó Miguelito, la cual se titula “Con el chico hasta abajo”.

“Ahora es cantante de trap (...) Creo que se va a cambiar el nombre artístico. De Jordan 23 a Jordan 0,23. Polilla West Coast. Small Cister, Pablo Chill-E Chico”, lanzó.

La reacción de Miguelito

El exintegrante de “Morandé con compañía” habló con la Radio Corazón en donde entregó su parecer sobre la rutina de Luis Slimming donde fue directamente mencionado. “Algo me dijeron, pero no es la primera vez que me saca al baile, creo que lo hizo en el Patagual”, partió.

“Yo felicito al Lucho, no necesitó mofarse de ninguna persona para hacer reír a la gente. Se hizo auto-bullying, cosa que yo hago, pero hubo otras personas que se tienen que mofarse de otras personas para hacer humor”, cerró.